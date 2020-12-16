【J League】36歲恩尼斯達負傷上陣　終重傷做手術　巴塞送祝福

神戶勝利船周日（13日）在亞冠盃4強對蔚山現代，受傷的隊長恩尼斯達只能撐拐杖到場觀賽，全因他在8強帶傷上陣，助球隊射嬴十二碼，歷史性進軍亞冠盃4強。 神戶最終也止步於4強，更壞的是，恩尼斯達強行上陣的結果，是休戰4個月。

恩尼斯達早於上周一（7日）以2：0擊敗上海上港的16強大戰，已因傷提早退下火線；神戶上周四（10日）再於8強對水原三星藍翼，大部份時間多踢一人下，與對手在120分鐘內踢成2：2，擔任隊長的「小白」在113分鐘上陣，並在互射十二碼階段為球隊射入，助神戶歷史性晉級亞冠盃4強。

恩尼斯達助神戶勝船歷史性進軍亞冠4強時，喜上眉梢。（Getty Images）

然而，恩尼斯達的7分鐘上陣時間、及十二碼的一射，卻導致極大損失，「小白」當時射畢十二碼後，隨即按着右邊大腿，狀甚痛苦，走路亦一拐一拐；周日在神戶對蔚山現代一戰，他已無法落場、並需撐拐杖觀賽，最終神戶出局。

恩尼斯達受傷前後：

今日（16日），神戶宣布恩尼斯達恩尼斯達右大腿肌腱斷裂，昨日（15日）已進行手術，並順利完成，預計4個月才可完全康復，意味「小白」將錯過2021年J1聯賽季初的賽事，他的母會巴塞隆拿也在twitter上送上祝福：「恩尼斯達，祝你好運、早日康復，打起精神！」有指巴塞曾在今年年初嘗試重簽恩尼斯達，但未能成事。

巴塞隆拿向恩尼斯達送上祝福：

Good luck and get well soon. Cheer up, @andresiniesta8! https://t.co/zxEgRN4Ht4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 16, 2020

恩尼斯達自2018年5月加盟神戶勝利船以來，助這支球隊創下不少歷史，除了今年打入亞冠4強外，亦奪得J League年代的首兩項錦標，先在2019年奪得天皇盃冠軍，並此獲得今季出戰亞冠盃的資格。今年年初，又在日本超級盃擊敗衛冕日職的橫濱水手，他亦在2019年4月起出任神戶的隊長。恩尼斯達當初簽下3年合約，目前完約在即，將屆37歲的他又要長唞，前景暫未明朗。

恩尼斯達的足球生涯早已贏盡主要錦標：