【意甲】C朗12碼宴客　莫拉達又變「大嘥鬼」　祖雲達斯痛失兩分

意甲周中「快車」，祖雲達斯主場迎戰阿特蘭大，榜首的AC米蘭同日出戰失分，「祖記」若全取3分有望收窄與榜首的距離。 費達歷高基艾沙今仗表現活躍，上半場勁射先開紀錄，下半場再博得12碼，可惜祖雲達斯的C朗拿度及莫拉達先後失機，最終只能與阿特蘭大打成1：1。

歐洲各大聯賽周中齊開「快車」，意甲一連7場賽事周三（16日）深夜上演，班霸祖雲達斯今輪主場硬撼阿特蘭大。費達歷高基艾沙深受領隊派路的重用，近期聯賽皆派出該名「名將之後」正選披甲，今仗配合C朗及莫拉達攻堅。

小基艾沙今仗表現活躍，開場中段在禁區頂推橫，順勢以右腳勁射破網，阿特蘭大門將高連尼飛到盡亦鞭長莫及，29分鐘祖雲達斯領先一球。阿特蘭大的費奧拿（Remo Freuler）下半場回敬一球精彩遠射，在禁區內相若位置起腳，雖然角度未算刁鑽，卻在楣底彈入，「祖記」門將施捷斯尼亦欲救無從，57分鐘為阿特蘭大追成1：1。

費達歷高基艾沙十分活躍，今仗取得入球並博得12碼。（路透社）

小基艾沙及後再度在左路進攻，被對手踢跌後博得犯規，球證直指12碼點，當然由「大佬」C朗拿度操刀，射出一記地波，阿特蘭大的高連尼捉到路將皮球一抱入懷，C朗今季首度12碼宴客。

C朗操刀12碼宴客，今季首度射失。（路透社）

祖雲達斯錯失領先的良機後，繼續施壓希望再射破對方大門，一次精彩的三角短傳入滲，莫拉達禁區內一控一射，皮球並非「食到應」彈地飛向龍門，高連尼落地後回身再撲出，最終阿特蘭大保持和局，祖雲達斯錯過收窄與榜首差距的大好機會，以24分暫列聯賽榜第3位。

莫拉達今仗多次機會亦無功而還。（Getty Images）

莫拉達驚天空門「撻Q」

祖雲達斯今仗除了C朗12碼宴客外，另一名「大嘥鬼」正是箭頭莫拉達，該名西班牙前鋒上半場又有一次驚天失機。莫拉達接應隊友妙傳，單刀面對阿特蘭大的龍門，他並不貪功，見C朗正在走位當然交給「大佬」，這記「單刀橫傳」乏力，C朗衝前起腳時已被對手擋走，皮球輾轉再落在莫拉達的腳下。

無人看管，加上空門，理應「點射都入」，錯了！莫拉達當時背對門框，所以他選擇後腳攻門，既方便又快捷，豈料後腳無靈「撻Q」斜出。

莫拉達「叉燒」變「撻Q」逐格睇（按圖放大）：

「坐定粒六」的必入波，問題就在莫拉達太有自信，結果「波又入唔到」，球隊連3分都未能到手。領隊派路當然「嬲豬」，賽後直言他可有更好的處理方法，「我感到十分憤怒，遇到這些機會時務必要將皮球送入網內，而非這種輕率的處理。」

莫拉達驚天失機片段：

球隊3分變1分，看到莫拉達如此的處理當然「嬲咗」。（Getty Images）

英超第13輪戰果（按圖放大）：