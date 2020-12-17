【數據足球】2020最佳球員C朗不入10大　利物浦4將入選榜首仍是他

踏入年尾又是各大足球頒獎禮高峰期，C朗拿度與美斯兩大球王再度攜手入選國際足協2020世界足球先生名單。 不過根據數據分析，全年表現最佳的球員之中頭十位都沒有C朗份兒。

專門以量化分析為各體育項目進行研究的機構Carteret Analytics，按照2020年主要足球數據，包括各人對球隊勝利作出貢獻，計算出表現最突出的足球員。

前15位球員之中，利物浦有4將入選，為榜上最多球員的一隊，C朗拿度僅列第11位，他的宿敵美斯又排第幾？

【Carteret 2020最佳球員排行榜】（按圖放大）

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入選頭15位的球員之中，近半來自英超，曼城和熱刺分別只有一人入選，迪布尼和卡尼卻高佔第三和第四位，可見兩人對球隊舉足輕重。

上屆歐聯冠軍拜仁慕尼黑只有湯馬士梅拿一人上榜，不過由於數據是根據球員在2020年的全年表現，因此已轉投利物浦的堤亞高艾簡達拿，得分應主要來自他效力這支德甲班霸之時。排名上力壓C朗的迪姆華拿也是如此，他今季由RB萊比錫轉投車路士至今仍未發揮出最佳水準。

有趣的是，如果將Carteret 2020最佳球員排行榜比對大熱足球遊戲《FIFA 21》能力值排名頭10位的球星，Carteret 15人之中多達8人位列《FIFA 21》頭10位，虛幻與現實之間只差一線，唯一是C朗在FIFA的能力值排名與Carteret相差較大。

【同場加映：《FIFA21》能力值排名21至30球星】（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

【同場加映：《FIFA21》能力值排名11至20球星】（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

【同場加映：《FIFA21》能力值排名1至10球星】（按圖放大）