【英超】卡雲尼IG「黑人」稱呼朋友　遭起訴行為不檢面臨停賽3場

曼聯前鋒卡雲尼（Edinson Cavani）早前於Instagram致謝朋友祝賀時，疑因用種族歧視字眼，被英格蘭足總起訴行為不檢，根據新指引，這名「紅魔」射手面臨停賽3場的處分。 不過，卡雲尼隨時成文化差異下的「受害者」。

卡雲尼於11月底鬥修咸頓時攻入兩球，助曼聯3：2險勝「聖人」，其朋友、IG用戶pablofer2222祝賀：「我愛你，鬥牛士！」卡雲尼亦於IG Story回應致謝。

IG有780萬人追蹤的烏拉圭射手致謝除了寫上「Gracias」（西班牙語的「多謝」）外，又加上「Negrito」，英足總視之為帶有種族歧視意味，周四（17日）起訴他行為不檢。根據今季前新立的社交媒體相關規條E3.1及E3.2，「禁止球員以他人的種族、膚色及國籍作稱呼」，如果卡雲尼最終罪成，可罰停賽3場。

卡雲尼因為多謝朋友面臨停賽。（Getty Images）

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誰是pablofer2222？

今次事件於英國引起頗大爭議，由於於拉丁美州的世界，「Negro」於西班牙文中為黑色，字尾改為「ito」意思不變，可用作稱呼，字眼本身為中性詞彙，「Negrito」既可是朋友之間的暱稱，同時亦可成為貶意，全視呼環境定義，故卡雲尼以此稱呼朋友或成冤案。

有英國傳媒嘗試查找pablofer2222是誰，但由於帳戶設為私人，故未能找出真正身分，但他是卡雲尼IG中追蹤的32人之一，故認為他是這名33歲烏拉圭射手的親友。

pablofer2222為卡雲尼IG少數追蹤的帳戶之一。（網上圖片）

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曼聯發聲明：英足總理解錯誤

卡雲尼當時很快就已經刪除Story，並發聲明道歉：「我在比賽後發出的訊息是感謝一名朋友祝賀我的入球，用字意圖實為傳達對我朋友的愛。我完全不想冒犯他人，堅決反對種族歧視，故得知在其他文化會有別的理解後，我已即時刪除了訊息。我在此為今次事件全心全意道歉。」

英足總在聲明中指卡雲尼可於明年1月4日前，就指控作出回應，曼聯力撐卡雲尼，指其言論「絕無惡意」，又認為英足總「錯誤理解」二人交流，會鄭重考慮抗辯。

卡雲尼道歉亦堅稱自己沒意圖歧視他人。（Getty Images）

卡雲尼隊友曾因相同字眼罰停賽8場

卡雲尼並非第一個因用「Negrito」稱呼他人而被控的英超球員，其烏拉圭隊友、曾效利物浦的馬德里體育會射手蘇亞雷斯，曾於2011年10月「雙紅會」，因用此字眼稱呼曼聯守將艾拉，被英足總罰停賽8場及罰款4萬英鎊。

蘇亞雷斯9年前因為種族歧視艾拉被罰停賽8場（Getty Images）

相比之下，由於二人的敵對關係，蘇亞雷斯用「Negrito」稱呼艾拉或有貶意，為「紅軍」射入82球的蘇亞雷斯堅稱自己並非種族歧視。由於事件令到他與艾拉關係惡化，2月再戰時蘇亞雷斯賽前拒絕與該名法國後衛握手，賽後利物浦班主芬威體育集團介入，命令他及時任領隊杜格利殊公開道歉。

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