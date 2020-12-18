FIFA頒獎禮｜利雲度夫斯基膺最佳球員　C朗失落大獎即黑面

一年一度的國際足協年度頒獎禮，因新冠疫情延至12月，並以網上形式舉行。最受矚目的最佳男子球員，由利雲度夫斯基挑戰兩大常客C朗拿度及美斯，該名「波蘭神鋒」首度贏得殊榮。C朗失落大獎，從臉上表情清楚看見他甚為「無癮」。

國際足協（FIFA）自2016年獨自舉辦年度頒獎典禮後，過去4年的最佳男子球員殊榮，其中3年落在C朗及美斯身上，去年雲迪積克挑戰失敗，今年改由拜仁慕尼黑箭頭利雲度夫斯基挑戰兩大巨頭，最終這名「波蘭神鋒」取得52票，首度榮膺FIFA最佳球員的殊榮。

「利雲哥」效力的拜仁慕尼黑的戰績彪炳，上季歐聯以全勝的無敵姿態稱霸，加上德甲及德國盃成為三冠王，利雲度夫斯基居功至偉，上季累積55個入球，獲獎實至名歸。

利雲度夫斯基在拜仁前線舉足輕重，上季一共攻入55個入球。（資料圖片／Getty Images）

FIFA年度最佳11人（按圖放大）：

+ 5 + 5 + 5

利雲度夫斯基從FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infantino）手上接過獎座，該名32歲的波蘭前鋒稱獲獎是不可思議，「很久以前我曾經幻想過自己可以獲得這個殊榮，如今終於夢想成真，尤其與C朗及美斯兩位偉大的球員齊名，感覺不可思議。」

「利雲哥」從FIFA主席恩芬天奴接過獎座。（Getty Images）

+ 2 + 2 + 2

「利雲哥」及後在Instagram上載一張與獎座的自拍照，感激C朗與美斯成為他的推動力外，亦要感謝自己的兒時偶像，「有幸與C朗及美斯兩大偉大球員同場，是我的福氣，他們的成就及高水平發揮，推動我要求自己做得更好。另外，我年少時十分欣賞亨利，他的技術及踢法啟發了我。」

當然，利雲度夫斯基獲得殊榮亦要感激拜仁的一班手足，沒有一支偉大團隊，他亦沒有辦法有今天的成就。

利雲度夫斯基力壓兩大常客C朗及美斯，首度獲得FIFA最佳男子球員的殊榮。（Getty Images）

FIFA頒獎禮各大獎項得主：

宣布最佳球員前夕，最後三強在鏡頭前同樣西裝筆挺，當公布「利雲哥」得獎後，C朗沒有因為有鏡頭而做好表情管理，即場表演「變臉」，面無表情，甚為「無癮」。網民看到C朗的「嬲豬樣」後，紛紛稱「C朗知道自己無獎之後，佢直頭想連個鏡頭都掟落垃圾筒」及「C朗個樣十足射失12碼」等抵死留言。