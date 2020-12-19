【亞冠盃】蔚山現代反勝封王　東亞球隊10年內8度奪冠

亞冠盃經歷東亞賽區的密集賽程後，決賽終在今晚（19日）舉行，由伊朗的柏斯波利斯對韓國代表蔚山現代。 柏斯波利斯在上半場末段憑對方一次失誤先開紀錄，但蔚山現代前鋒尼加奧上﹑下半場各建一功，協助球隊反勝封王，球會史上第2次奪得亞冠錦標。

受新冠疫情影響，亞冠盃東亞區賽事未能如期進行，11月起移師卡塔爾密集式上演，經過一個月的「趕進度」後，決賽今日舉行。韓國代表蔚山現代在4強戰至加時反勝神戶勝利船，躋身決賽，與伊朗的柏斯波利斯爭奪今年錦標。

蔚山現代開賽早段有開紀錄的大好機會，申嗔浩起腳射中門柱彈出。蔚山欠運未能打開紀錄，戰至上半場末段後場一次失誤，柏斯波利斯由艾比（Mehdi Abdi Qara）在禁區頂起腳建功，45分鐘打破缺口。

蔚山現代後防一次大意，柏斯波利斯把握機會先開紀錄。（路透社）

柏斯波利斯的領先優勢未能帶回更衣室，該隊伊朗代表的守衛在禁區內踢跌對手，球證即時未有反應繼續球賽，當皮球出界後再往場邊回看VAR，最終判罰12碼。蔚山前鋒尼加奧主射12碼，卻被對方門將捉到路撲出，惜撲出不遠，尼加奧即上前補射將功補過，上半場補時階段追成1：1平手。

尼加奧是蔚山的劊子手，上﹑下半場各建一功。（路透社）

該支伊朗代表在換邊早段，柏斯波利斯球員禁區內犯手球，球證再次翻查VAR後，再一次判罰12碼，同樣由尼加奧操刀，該名巴西前鋒今球更加清脆，一射中鵠，55分鐘反超前2：1。

尼加奧梅開二度，成為蔚山奪冠的功臣。（路透社）

即使伊朗的柏斯波利斯以逸待勞，等待東亞賽區的代表完成賽事，在體力大有優勢，但西亞球隊再一次功虧一簣，屈居亞軍。蔚山現代繼2012年後再度稱霸亞洲，亦是球會史上第2次封王，而韓國代表在4年後再一次贏得冠軍，東亞代表10年來第8次在決賽擊敗西亞球隊。