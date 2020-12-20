【西甲】美斯追平入球紀錄　比利道賀：像我們這樣的人愈來愈少

巴塞隆拿周中在西甲擊敗榜首的皇家蘇斯達後，昨晚（19日）在主場對華倫西亞未能延續強勢，雖有「球王」美斯追平比利的入球紀錄，但最終仍迎來今季第7度失分。

今季換上朗奴高文領軍的巴塞隆拿戰績起伏不定，但周中擊敗皇家蘇斯達後，爭標仍有曙光。

昨晚巴塞在主場對華倫西亞，雖然遭對手的莫達迪亞卡拜先開紀錄，但上半場補時階段由基沙文搏得十二碼，主裁判更一度向涉侵犯基沙文的荷西加耶出示紅牌，不過在翻看VAR影像後收回紅牌、轉而出示黃牌，並維持十二碼的決定。

主裁判一度向華倫西亞隊長荷西加耶出示紅牌，但其後收回，改為出示黃牌警告。（路透社）

隊長美斯出任「劊子手」，卻遭對手門將查奧美杜明尼治單手撲出，佐迪艾巴即迎球在小禁區左側橫傳，皮球省中對手彈高，美斯在尾柱頂入，總算成功補中，追成1：1。

美斯這記入球是他自2005年升上巴塞一隊以來，上陣748場賽事以來的第634個入球，共花了15年追平了球王比利保持的單一球會入球紀錄。比利在1956至1974年共19年間，為巴甲球會山度士攻入634球。

美斯追平入球紀錄：

比利道賀：我十分欣賞你

80歲的比利其後透過instagram祝賀美斯，並向這位當世球王說出一段心底話：「當愛滿溢於你的心，路向就會無比堅定。我也像你那樣，深明每日都享受着穿起同一件球衣的感受；我也像你那樣，沒有其他地方會比自己的母會更好。」比利隨後祝賀美斯追平自己的「歷史性紀錄」，並道：「比起一切，我更向你在巴塞隆拿的美好生涯道賀。像我們這樣，愛着同一間球會如此之久的人，不幸地，只會愈來愈少。我十分欣賞你，美斯。」

追平比利入球紀錄 卻成西甲尷尬「第二人」

不過，射失十二碼同時令美斯達成一個尷尬的里程碑，這是他生涯第13次在西甲射失十二碼，聯賽史上，只得墨西哥傳奇球星曉高山齊士（Hugo Sanchez）射失更多十二碼，達到15次之多。另外，美斯在西甲射過的十二碼已有72球，追平C朗拿度在西甲效力皇馬之時的數字，不過C朗射入61球、美斯則射入59球。

儘管美斯追平比利紀錄，但他最終亦未能領巴塞全取3分，即使在52分鐘由朗奴阿拿奧祖射入反超前的一球，但戰至69分鐘，仍遭華倫西亞鋒將麥斯高美斯追平成2：2。巴塞無力再入球下，今季聯賽第7度失分收場，亦令主場在各項賽事5連勝的走勢「斷纜」。

朗奴高文接任巴塞隆拿主帥以來，戰績一直不佳，備受壓力。（路透社）

美斯早前入選金球獎史上夢幻一隊，點擊觀看尚有誰入選：（按圖放大）