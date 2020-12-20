【德甲】史浩克陷財困亂局　跨季29場不勝　2021隨時迎接恥辱紀錄

德甲哀兵史浩克04的聯賽不勝走勢持續，距離「追平」最長不勝紀錄只餘2場。

史浩克今輪聯賽面對主要護級對手、今季才升班的比勒費爾德，遭對手隊長法比安高路斯在53分鐘的一記入球奠勝，以0：1告負下，以4分聯賽積分續排榜尾。

史浩克04的表現繼續沒有起色。（Getty Images）

史浩克上季下半程已錄得連續13場聯賽不勝的球會紀錄，今季每一場都將這不光彩的紀錄改寫，敗予比勒費爾德後，已是跨季連續29場聯賽不勝，距離31場不勝的「最長德國頂級聯賽不勝紀錄」只欠兩場，這紀錄由達斯曼尼亞柏林（SV Tasmania Berlin）在1965/66球季保持，這支球隊目前在德國第5級聯賽作賽。史浩克上一次在德甲贏波，已要追溯至2020年1月17日，即已超過11個月之前。

今季史浩克亦曾在德國盃勝出，在11月初擊敗第4級聯賽的施韋因富特。

歐洲五大聯賽榜尾份子表現一覽（截至12月19日）：

財困傷兵亂局交織 史浩克直墮谷底

史浩克陷入如此窘境有多項因素，近因自是疫情帶來的經濟衝擊。史浩克董事局成員之一的Alexander Jobst在7月已明言，疫情之下球會收入大受打擊，負債已達到2億歐元，逼史球會將球員年薪限制在250萬歐元。無力收購好球員之下，亦要將新星如韋斯頓麥堅尼（Ｗeston McKennie）借到祖雲達斯，期望對方最終出價買斷。

史浩克找來名宿史堤芬斯出任暫代主帥，他是今季13場賽事過後，史浩克的第3名主帥。（Getty Images）

季初兩度易帥 「隔離」問題球員

儘管史浩克管理層嘗試對此作反應，開季第二戰遭拜仁慕尼黑以8：0痛擊後，就解僱時任主帥華拿（David Wagner），換上鮑姆（Manuel Baum）領軍，並曾整頓球隊，老將伊比斯域合約在12月31日屆滿後將離隊；賓達納（Nabil Bentaleb）及夏列特（Amine Harit）由上月底開始遭勒令獨自操練，雖然夏列特其後獲准回歸大隊訓練，但效力史浩克4年的賓達納仍未能參與正式訓練，他亦曾發聲明指，自己一直保持專業，對於自己「在未有任何有力證據支持之下，遭到球隊排除出集體操練，感到震驚」。

受盡各種問題困擾下，鮑姆最終領軍8場、獲得3分聯賽積分後，又復遭史浩克踢走，再換上67歲的名宿史堤芬斯（Huub Stevens）出任暫代主帥，但暫時未見起色。

應屆FIFA年度最佳11人（按圖放大）：