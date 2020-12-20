英超︱沙拿訪問不排除加盟皇馬巴塞　不滿高普一個決定一秒變心?

利物浦作客大勝水晶宮7：0，理應人人開心，不料後備入替梅開二度兼有助攻的沙拿木無表情，另一前鋒文尼在後備席亦黑口黑面，主帥高普的笑容也有點勉強。 表面上那是兩大射手為博表現的爭勝心，實際上或許與賽前沙拿接受西班牙《阿斯報》的訪問內容有關。

西班牙足球兩大陣營「官媒」《馬卡報》和《阿斯報》，多年來分別為皇家馬德里和巴塞隆拿在球員轉會「助攻」方面不遺餘力，全力協助吹奏，不斷在真與假之中製造輿論，令球員變心渴望轉戰西甲。

利物浦射手沙拿正是兩報的目標人物之一，多次被傳是兩大西甲班霸的目標人物，不過今次確是由沙拿受訪的對答。

《阿斯報》記者問及沙拿在利物浦的種種事宜後，話題一轉，技巧地問道：「我們不如談談一些經常跟你扯上關係的西班牙球會，皇家馬德里和巴塞隆拿。我很好奇你會否排除加盟這兩支球隊？」

沙拿入球後仍沒有笑容。（Getty Images）

【利物浦大勝7：0，沙拿文尼仍不高興】 （按圖放大）

沙拿：「我們永不知道將來的事」

聽到這類「陷阱式」提問，沙拿例牌回應，「我認為皇馬和巴塞都是頂級球會……我們永遠不知道將來會發生任何事，目前我專心為球隊再次贏得英超及歐聯冠軍」，回應行貨得來又不失大體。英國小報以「沙拿對加盟皇馬或巴塞持開放態度」來炒作，事實上那是埃及射手向來回應此問題的標準答案，他跟利物浦的合約2023年才屆滿，理應沒什麼好擔心。

當記者再問「你認為自己會留在利物浦多久」時，他笑着說「好難答」，指出：「一切掌握在球會手中，我當然想在這裏打破球會一切紀錄，但所有事情也是球會決定。」《阿斯報》記者似乎懂得看穿沙拿的心，下一個問題隨即擊中他的要害，「關於歐聯，上一場你理應擔任隊長，但最後由另一個球員出任。你點睇？」

有圖為證，沙拿接受西班牙《阿斯報》訪問。

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+ 9 + 9 + 9

無得做隊長嬲咗高普？

沙拿罕有坦白說出真感受，「老實說，我非常失望。我預期自己會做隊長……但那是領隊的決定，所以我要接受。」

事緣利物浦歐聯分組賽最後一輪作客丹麥球隊米迪蘭特，由於已篤定小組首名出線，高普領隊派出大部分副選或年輕球員上陣，一隊常規正選成員中只有沙拿、法賓奴和阿歷山大阿諾特三人，論年紀和入隊年份，沙拿都在法賓奴之上，偏偏高普選擇的是年紀最細的阿諾，惹來「埃及之王」不高興。結果開賽僅1分鐘，沙拿已為利物浦取得入球，最終米迪蘭特1：1逼和紅軍。

這件芝麻綠豆小事，會否令他的去留泛起漣漪？

沙拿表明歐聯作客米迪蘭特一仗未能戴上隊長臂章感到很失望。（Getty Images）

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高普：拒絕評論

訪問在周六利物浦作客水晶宮前刊出，立即令沙拿被貶後備惹來遐想。高普賽後解釋，將沙拿列作後備全因「他在頻密賽期中已連踢4場」，並指出，「最後階段放他落場是個好主意，就是這樣。」

對於《阿斯報》的訪問，高普拒絕置評，「我無說話要講。我覺得一切也很好。」戰勝水晶宮是高普在英超的第127場勝仗，令他打破賓尼迪斯的紀錄，成為紅軍在英超取得最多勝仗的領隊。高普只花196場比賽已達成此成就，賓帥昔日的舊紀錄花上228仗取得126勝。近日離世的侯利亞同以228場比賽得112勝排第三。