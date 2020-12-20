【英超】高普解釋為何派南野拓實代沙拿　笑談愛將更衣室一個表情

利物浦周六（20日）作客水晶宮，以7：0狠狠擊敗對手，當中日援南野拓實正選上陣、且射入個人英超首球，表現教人驚喜。 高普賽後就解釋為何會以此子代替穆罕默德沙拿出任正選，更笑談南野在更衣室內的一幕。

利物浦早前受傷兵潮困擾，南野拓實在僅有的上陣時間期間表現平平，但高普一直對這位上季中來投的日本鋒將信任有加，昨日對水晶宮，更先收起球隊神射手沙拿，讓南野率先落場，僅3分鐘，這位24歲翼鋒就以英超處子球，紀念自己落實轉投紅軍一周年、亦回報高普的信任。

南野拓實的利物浦里程：

高普：他的笑容無法迴避

南野拓實的整體表現雖仍有改善空間，但高普亦解釋為何今仗讓他正選。高普坦言，沙拿此前4場賽事近乎踢足，需要休息，而且過往對水晶宮常踢得緊湊，認為半場才讓沙拿落場更適合；談及南野的角色，他則道：「在我們的風格中，中場球員需要有進攻能力，意味這適合南野發揮。」高普談及此前已兩度讓南野試踢同一位置，「他做得不錯，最重要的是他在操練中很突出、展現出好狀態，所以才有力競逐正選。」

紅軍大勝一場，賽後的更衣室自是氣氛甚佳，高普不忘透露南野的舉動：「賽後我在更衣室見到他，他臉上那個笑容，奪目得無法迴避！」

南野拓實（右二）加盟利物浦一年，終於漸有起色。（Getty Images）

一向在社交網絡不甚活躍的南野拓實，終於在英超「開齋」後，亦在instagram上載了幾幀比賽照片，寫道：「今天全隊都踢得很好，我們繼續努力吧！」照片之下亦引來大量留言，除了球迷更有一眾球星，紅軍隊長佐敦軒達臣、門將阿祖安、日本國家隊隊友香川真司、伊東純也、鈴木武藏等都以簡短留言致意。

但最吸引球迷注意的留言只有一個——正是南野拓實的萊比錫紅牛前隊友艾寧夏蘭特（Erling Haaland），他留下短短一句：「Takuuuuumi（拓實）」，南野則以「臉紅」和「暗笑」的表情符號回應，顯得頗為驚喜。

南野拓實在IG賀大勝，一眾球星留言祝賀：

早前獲意大利《米蘭體育報》頒發2020年度歐洲金童獎的夏蘭特，效力薩爾斯堡紅牛之時，與南野拓實及韓援黃喜燦組成的鋒線令人聞風喪膽，尤其在歐聯分組賽表現突出，夏蘭特及南野終在今年1月分別轉會至多蒙特及利物浦，黃喜燦季後亦轉會至同屬紅牛旗下的RB萊比錫。

夏蘭特自投奔多蒙特後即打破不少球會及德甲入球紀錄，令身價暴升，目前估值已逾1億歐元，有傳皇家馬德里、祖雲達斯等豪門都希望簽入他。

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