【FIFA 21】丹麥14歲選手FUT連贏270場　贏波機器嘗首敗失聲欲哭

效力RB萊比錫的14歲丹麥電競選手Anders Vejrgang，於《FIFA 21》與人對戰連勝270場，日前終於嘗到輸波滋味，與對手互射十二碼飲恨，他輸波後竟失聲、更幾乎痛哭，頗為激動。 能夠一腳射破Vejrgang的紀錄，其對手使用的正是曼聯「十二碼機器」般奴費南迪斯（Bruno Fernandez）

Vejrgang於《FIFA》高手臨立的FUT Champions創下連戰連捷的佳績，實在不是一件易事，今個月初達成210連勝時更成為了外國傳媒焦點，但EA Sports規定16歲或以上方可以職業選手身分參加比賽，Vejrgang因而未能如願一嘗職業夢。

Vejrgang於《FIFA 21》連贏270場聲名大躁。（網上圖片）

這名丹麥少年當時已被視為「天才」，亦是《FIFA》中最強選手之一，YouTuber Boras Legend分析時指出，Vejrgang純熟使用盤扭技巧，成為了他在遊戲中成為「贏波機器」的一大原因。

不過，在Twitch有超過55000名觀眾的Vejrganga，日前終於嘗到輸波的滋味。對手知道他盤扭技術出眾，故不與他正面硬碰，Anders一攞波就褪後，等待破壞最終傳。雙方法定時間打成1：1平手，丹麥天才於加時早段先入一球，惟對手亦很快扳平。

Vejrgang輸波後於網絡上「失蹤」。（網上圖片）

首次嘗敗，Vejrgang賽後十分荃過。（網上圖片）

最終激戰過後，雙方需要射十二碼分勝負，射到第5輪時Vejrgang必須救出對手射門才有一線生機，可惜估錯方向，對手用曼聯中場般奴費南迪斯燙右角中鵠，這名丹麥好手互射十二碼輸3：4，嘗到輸波的滋味。

Bruno ended that kids 300 game win streak with a penalty 😭😭 pic.twitter.com/bFMMNlTQwG — lew (@UtdLew) December 19, 2020

般奴費南迪斯終結Vejrgang連勝紀錄，不少曼聯球迷都讚好。（Getty Images）

Vejrgang難抵輸波的感受，失聲欲哭更爆粗洩憤，有網民嘲笑他打機輸波竟然哭起來，又有人認為輸波沒有大不了，反正是「遲早的事」。不少曼聯球迷似乎一洩早前「紅魔」歐聯不敵RB萊比錫之恨，紛紛叫好。有網民就批評嘲笑Vejrgang的人，指他們太狠毒，沒有同情心。

輸波過後，Vejrgang一直未有更新社交網站，Twitch頻道亦找不到輸波的片段，看來他需要一段時間才能重新出發。

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