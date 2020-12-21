英超│熱刺守將半場前輸魯莽十二碼　換邊圍攻零板斧終負李斯特城

熱刺周日（21日）英超主場與李斯特城合演「前四大戰」，客隊憑占美華迪射入十二碼，及換邊後艾達韋列特「擺烏龍」，以4年後首次在熱刺主場贏波，淨勝2：0升上聯賽第2。

熱刺上半場大部分時間都屯兵後防，李城控球時間頗多，但難找到機會攻門。兩軍半場攻勢不算入肉，但完半場前奧利亞魯莽地在禁區內撞低韋斯利科芬拿，VAR叫停比賽後，球證再看比賽片段宣布改判十二碼，占美華迪操刀一射入網，李斯特城領先1：0返更衣室。

球證翻看比賽影片後判李斯特城獲得十二碼。（路透社）

加里夫巴利換邊後入替尼當比利加強攻力，上場兩分鐘就見證熱刺再失一球。占士麥迪臣接應隊友後場長傳，一控一射都十分精彩，但VAR卻指麥迪臣越位，惟影像所見，所謂「越位」實在可疑之極。

華迪完半場前為李斯特城先開紀錄。（路透社）

李斯特城60分鐘終於找到第2個入球，艾拜頓反擊右路傳中，華迪球槌攻門頂中艾達韋列特，改變方向入網。熱刺即時作出回應，哈利卡尼面對3名李城守將，於禁區頂起腳，力度夠但角度不足，被卡斯柏舒米高一抱入懷。

卡尼十分無奈。（路透社）

+ 7 + 7 + 7

客隊領先兩球後變得保守，但熱刺圍攻但缺乏板斧，未能製造太多埋門機會，孫興慜移入中路更是「迷失自我」。熱刺圍攻無果，更差點被李斯特城入多球。艾歷迪亞「孤寒」不肯清邊，轉身解圍省中李斯特城球員，華迪控球後，傳給禁區頂的泰利文斯，惜該名比利時籍中場射門炒高。

孫興慜下半場表現十鈕淡靜。（路透社）

最終李斯特城以兩球淨勝熱刺，2016年1月後首次聯賽作客熱刺贏波，主師羅渣士首次擊敗摩連奴。熱刺連續3場不勝跌落第4，李斯特城以27分升上第2。

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