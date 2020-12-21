【法甲】羅連安特賽後發生離奇意外　職員遭倒地保暖燈擊中身亡

羅連安特日前法甲主場0：3不敵雷恩後發生離奇意外，一名草地管理職員賽後如常設起保暖燈時遇上意外身亡。

據當地傳媒報道，當地時間周日（20日）晚羅連安特對雷恩賽後不夠，一名名為Yohann的羅連安特草地管理職員遇上意外身亡。

市長Fabrice Loher於聲明證實：「一名合約員工在比賽後被倒地的保暖燈擊中死亡。」他又於聲明中表示當地警方已接手調查意外成因。

羅連安特賽後發生離奇意外。（網上圖片）

羅連安特一名職員因意外死亡。（網上圖片）

報道指當時仍於球場的雷斯後備球員發現意外，即時通知相關人士報警，球會醫護人員即時跑出場，為該名員工進行急救及施心外壓，球員及其他球會職員都走出球場了解事件。

事件發生於羅連安特主場對雷恩之後。（網上圖片）

消防員及救護車隨後到場，即時將該名職員送院，惟最後不治，其餘兩名球場管理職員因為受嚇亦送院接受檢查。據了解，該名38歲職員為3名兒童之父。

羅連安特未有回應事件，翌日一隊練波，眾將及教練圍圈默哀。

羅連安特眾人翌日為去世職員默哀。（網上圖片）

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