「張飛繡花，粗中有細」，後衛通常是粗枝大葉，克羅地亞國腳維達一改其形象。 比錫達斯對艾斯魯森的土超賽事，維達一記神來之筆，接應隊友傳中入楔，飛身使出「功夫腳」建功，令人看到鐵衛的另一面。

土超老牌球會比錫達斯主場對聯賽下游分子艾斯魯森（Erzurum BB），憑阿布巴卡爾（Vincent Aboubakar）梅開二度，加上尼高杜（Georges-Kévin Nkoudou）及維達（Domagoj Vida）各建一功，結果4球大勝艾斯魯林，以22分升上聯賽第4位。

比錫達斯中堅﹑克羅地亞國腳維達今場亦有進賬，他的入球盡顯功架。比錫達斯一次角球攻勢，先被對手解圍踢向邊線，並再一次傳中，維達的走位腹至心靈，從人群中衝前在小禁區內無人看管。維達面對龍門跳起，並非使用擅長的頭槌攻門，竟然以意想不到的方式射門。

維達「功夫腳」建功逐格睇：

維達凌空使出「功夫腳」，空中以後腳近射，對方門將反應不及，維達有姿態亦有實際，為球隊攻入今仗第3個入球。該名克羅地亞國腳的「功夫腳」入球，甚有伊巴謙莫域的影子，亦是維達今季的首個入球。

維達的高難度入球令人回味，連隊友尼高杜同樣十分享受，該名前熱刺球員賽後笑言，「呢個入球真係好高難度，畀多10次機會佢（維達）再射過，我諗佢都未必再射得入。」

維達攻入今季首個入球更是金球，甚為興奮。（影片截圖）

英超第14輪戰果（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

英超第15輪直播賽程（按圖放大）：