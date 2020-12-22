英超︱埃及前隊長爆沙拿在利物浦不快樂　稱紅軍或為錢賣走他

利物浦射手沙拿一句「我唔開心」激起千層浪，幾乎被各大傳媒演繹成離隊宣言。 正當謠言滿天飛之際，跟他私交甚篤的埃及前國家隊隊長阿布杜列卡（Mohamed Aboutrika）竟然加多把口，確認對方在晏菲路過得不快樂，更宣稱沙拿如離開利物浦的話，早已獲得金球獎。

沙拿日前接受西班牙《阿斯報》訪問，當記者提到對米迪蘭特一戰他應該做隊長，臂章卻落在另一球員身上的感受，沙拿直言：「老實說，我非常失望。我預期自己會做隊長……但那是領隊的決定，所以我要接受。」加上他對皇家馬德里與巴塞隆拿的轉會傳言繼續不置可否，一句：「我們永遠不知道將來會發生任何事」，再次被無限放大，無視他說目前會專注為利物浦爭取錦標的注腳。

傳聞沸沸揚揚之際，埃及前國家隊隊長阿布杜列卡接受beIN Sports訪問，這個已退役多時的名宿劈頭便說，「我為沙拿在利物浦的處境致電給他，他不開心，惟絕不會因此影響在球場上的表現。」

沙拿表明歐聯作客米迪蘭特一仗未能戴上隊長臂章感到很失望。（Getty Images）

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沙拿不開心的真正原因

阿布杜列卡續稱，「我知道沙拿在利物浦並不快樂，他有告訴我為何不開心，那是我們之間的秘密不便公開。」即使他這樣說，卻又透露：「其中一個令沙拿生氣的原因，是作客米迪蘭特一仗他不是隊長。」說法一如沙拿跟《阿斯報》所說那樣。

沙拿的訪問內容一出，上周六利物浦作客水晶宮一仗他先列後備立即惹來遐想。高普賽後解釋將沙拿列作後備全因「他在頻密賽期中已連踢4場」，拒絕評論《阿斯報》的訪問，「我無說話要講。我覺得一切也很好。」

相對「無得做隊長」這個「小學雞」理由，阿布杜列卡之後一句或許才是沙拿心目的刺，「如果沙拿目前效力皇馬或巴塞並踢出他在利物浦的同一水平，他早已贏得金球獎。」

「利物浦會為錢賣走沙拿」

現年42歲的阿布杜列卡被譽為埃及甚至非洲歷來最佳球員，他的球會生涯只在國內兩家球會泰拉桑那和艾阿里效力，在國家隊層面卻成就非凡，生涯100次代表國家隊攻入38球，當中2006和2008年兩度帶領埃及贏得非洲國家盃，絕對是當地國家英雄級人物。

他跟沙拿即使年紀相差14歲之多，兩人在國家隊仍有兩年交集，沙拿2011年首次代表埃及，阿布杜列卡2013年最後一次代表國家隊。或許由於他們都是埃及「神枱級」人物，不時都會見面或聚會，這個埃及國家隊大師兄強調，「我對沙拿的決定毫無影響力」，指出對方是「我的朋友和好兄弟」，認為沙拿有足夠智慧知道什麼對自己最好。

阿布杜列卡又稱，「我認為利物浦會因為經濟原因，考慮出售沙拿。」他這個訪問，勢必再次令沙拿在紅軍前途再起波瀾，問題是，一場世紀疫情令各大豪門均陷入財困，就算「埃及之王」希望離隊，亦未必有球會出得起錢為他贖身。

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