「包山王」黎志偉身殘志不殘　下月挑戰坐輪椅爬荃灣如心廣場

半身癱瘓的「包山王」黎志偉發起挑戰，將會在明年1月9日坐住輪椅，單憑上半身的力量爬上高超過300米的如心廣場。黎志偉坦言，4年前爬獅子山的高度只是約100米，估計今次爬如心廣場的難度是上次的5倍，他希望花4至6小時爬到上去。

黎志偉在今日（12月22日）在記者會上宣布，將會在明年1月9日爬上高約320米的荃灣如心廣場。如心廣場的高度與法國埃菲爾鐵塔相約，是新界最高的建築物。

黎志偉以前是香港攀石運動員，曾經世界排名第8，亦贏過長洲的搶包山冠軍，被稱為「包山王」，但他在2011年遇上車禍，下半身癱瘓。不過，黎志偉身殘志不殘，在2016年坐住輪椅，攀升約100米高到獅子山。他爬獅子山的經歷後來改編為電影《獅子山上》。

【不放棄】車禍致半癱 「包山王」黎志偉5年後成功攀上獅子山

「包山王」黎志偉坐輪椅爬獅子山 40人支援：「也是獅子山精神」

攀上獅子山後4年，黎志偉這次選擇挑戰城市中的高樓大廈。他表示爬獅子山與如心廣場的難度不可同日而語，獅子山的攀升高度只約100米，但如心廣場就高超過300米。他說：「真實情況唔係（難度）乘3，應該有5倍。」他從未試過一次爬300米高，他估計當日需要4至6小時才能爬上如心廣場。

荃灣如心廣場高約320米，是新界最高的建築物。（由受訪者提供）

黎志偉補充，以前他手腳健全的時候，試過爬上獅子山，但他對爬大廈就很陌生，「爬過獅子山，我知情況是怎樣的，但我未爬過這座大廈。」他還提到，爬獅子山時，他還可以觸碰到石壁，但這次爬高樓大廈，曝露感及凌空感會更強，「除了繩之外，應該沒有什麼可以揸手。」

在鬧市中爬到那麼高，會不會驚？他笑言：「少少驚，不敢講完全不驚。」雖然今次的挑戰比獅子山的難度高得多，但他說：「攀山者是想不斷挑戰自己，想再做個運動員，再做個攀登者。」

【黎志偉爬獅子山的經歷被編為電影《獅子山上》，由林德信及衛詩雅主演】

+ 29 + 29 + 29

比起攀爬目標，黎志偉認為今次最大的困難是自身的狀態，他嘆道：「最大阻力是自己，自己老了，體能差了，真是不知道爬不爬到。」他還說：「我知道自己身體狀況愈來愈差，趁還有心有力的時候去做這件事。」如果他挑戰成功的話，將會是世上首位攀登建築物的輪椅使用者。

黎志偉兩年前曾希望挑戰ICC

【獅子山上．專訪】黎志偉半癱身軀實踐港人精神 「一定要堅持」

《獅子山上》改編自「包山王」黎志偉的真人真事，而林德信則會扮演他。（梁碧玲攝/資料圖片）

為了準備今次的挑戰，他之前到攀石場不斷練習，上上落落，但新冠肺炎疫情下，所有體育處所關閉，令到他近期找不到地方練習。他嘆：「不是少了練習，是根本無法練。」由現在到挑戰當日，他表示這半個月會小心飲食，最緊要令自己不要生病或受傷。

黎志偉今次的挑戰還會為脊髓損傷患者及行動不便的病人籌款購買「機械腳」等復康儀器，以及進行相關的研究。