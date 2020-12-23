【西甲】美斯打破比利入球紀錄　最佳門將解釋他為何難以抵擋

美斯身高只有1.7米，體格也不特別強壯，初出道時難以想像他可以在球壇頂峰屹立10多年。對華拉度列的西甲聯賽，他為巴塞隆拿攻入一球，在母會累積644個入球，打破巴西球王比利創下的單一球會入球紀錄。 這個紀錄，曾經被認為無法被打破。到底美斯點解咁犀利？被公認為當今最佳門將的奧比歷有詳細解說。

比利在1956至1974年間，共19個球季為山度士取得643個入球，即平均每季攻入33.8球。不單入球數量驚人，而且還要持續近20個年頭之久才能達成，簡直能人所不能。

曾經無法想像會被打破的「神紀錄」，46年之後終被刷新。到底美斯是如何做到的？

2005年5月1日，朗拿甸奴成就美斯在魯營攻入在一隊的首個入球。（Getty Images）

朗拿甸奴成就美斯第一球

美斯14歲那年加盟巴塞隆拿，兩年後首次為一隊上陣，他首次跟大軍操練後，當時隊中首席球星朗拿甸奴已告訴隊友：這小子將來會變成一個較他更厲害的球員。在細哨照顧有加之下，瘦小內向的美斯漸漸融入球隊。2005年5月1日西甲巴塞主場對阿爾巴塞特，巴塞領先1：0，87分鐘主帥列卡特作出調動，身穿30號球衣的美斯入替射手伊度奧。

朗拿甸奴有心造就小師弟，兩分鐘後一記妙到毫巔的挑高波越過5個阿爾巴塞特守將，將皮球送到美斯腳下，小伙子亦將皮球成功送入網窩，卻被旁證判為越位在先。巴西球星未有放棄，戰至91分鐘，另一記挑傳再送美斯一程，當時只有17歲的他笠過門將魯爾華布拿（Raúl Valbuena），取得首個一隊入球，並成為球會史上最年輕入球者。

【重溫：美斯首個巴塞入球】

【美斯與比利一起入選金球獎史上夢幻一隊】（按圖放大）

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無法被打破的紀錄？

萬事起頭難，成功攻入第一球之後，美斯在巴塞隆拿平步青雲，如今在一隊上陣第17個球季累積749次上陣攻入644球，較比利用上少兩年已打破他的入球紀錄。

美斯在社交媒體分享感受，「當我開始踢足球時，從未想過自己能打破任何紀錄，更遑論是今天達成超越比利的一個。我只能感謝這些年來幫助我的隊友、家人、朋友以及一直支持我的每一個人，擁抱！！」

英格蘭傳奇射手連尼加（Gary Lineker）指出，「比利的紀錄曾被認為無可打破，它將不會再被打破」，斷言美斯刷新紀錄後，將會後無來者。他有此想法不無道理，正如他在另一twitter帖文所言，「要打破美斯644球紀錄，必須平均每個球季攻入43球，並持續15年，還要在同一間球會。」破入球紀錄不是無可能，留在同一球會也許才是最難做到。

美斯的厲害之處，相信敵對門將會看得最清楚。馬德里體育會門將奧比歷（Jan Oblak）被公認為現今最佳門將，由這個「受害人」現身說法，甚具說服力。

美斯入球紀錄最大「苦主」之一奧比歷分析對方的厲害之處。（Getty Images）

奧比歷：「你永不知道他會做什麼」

美斯的644球之中，有10球正是在奧比歷手中取得，他感慨：「美斯在我身上攻入太多球了，實在太多！他是個偉大球員，神奇球員，史上最佳球員。很多時他入球後也不明白為何他如此輕易就能入球，我根本無機會撲救。有時他只是將皮球傳送入網，根本不是射門。」

「正常而言，身為門將我們會不斷向後衛呼叫並準備幫助他們，但當另一端是美斯，我便知道會很困難。」他解釋，「守衛們已盡全力，可是戰術上要阻擋美斯是十分困難的事，因為你永遠不知道他會做什麼。」

「你唯一能夠做的就是盡力去踢，見到他的時候對他寸步不離，嘗試偷走他腳下球又要小心不要犯規，因為他的罰球也是十分出色。他無論做什麼也是最頂尖的。」奧比歷指出，「如果你跟他距離太近，他會越過你；如果你距離太遠，他就起腳射門。由於美斯難以預測，要決定如何防守他不是易事。」

按此連結重溫：美斯的第644個入球

奧比歷認為美斯總是看牢對手一舉一動，讓他早着先機。（Getty Images）

【重溫：美斯去向網民瘋狂改圖】（按圖進入）

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單對單只能靠運氣

美斯的下一步動作無法預測，令他變得防不勝防，奧比歷描述單對單面對美斯時的慘況，「如果你落地，他會笠死你；如果你站直，他會射你兩腿之間；如果你去右邊，他會射向左方；如果你去左邊，他會射向右方。」他說單對單的時候，最重要是耐心等待直到最後一秒，「不要衝動，你需要緊盯皮球，等待，然後需要大量運氣。」

根據奧比歷的觀察，美斯之所以無法預測，在於他一直掌握對手的一舉一動，「我只要踏出一步，他就會看到並轉射另一邊，那正是他為何是最佳球員，亦是他為何難以防守。」奧比歷稱：「他沒有顯示出來，但他一直在看。他一直在看着你，他雙眼似乎只看着足球，其實能夠看到你。」出類拔萃的動態視力，或許正是美斯入球不絕的秘訣，「我認為他能夠見到一切。」

美斯跟巴塞隆拿的合約明年6月屆滿，此時打破比利的紀錄，就算他來季離隊，也總算為自己在魯營生涯留下一個無法磨滅的印記。

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