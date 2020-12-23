【中超】河南建業球迷投票選新名　十大候選名有「河南只有河南」

中國足協要求中超球隊名字去商業化，廣州恒大及廣州富力已經率先改名，分別更名為廣州隊及廣州城。河南建業更讓球迷參與改名，從球迷的建議中挑選了10個名字出來，請球迷投票，球會表示會參考球迷的投票作決定。你又覺得哪個名字最適合河南建業？

河南建業昨日在微博發文，呼籲球迷投票。他們表示收到大量建議名字，從中選了10個符合中國足協規定同時又有特殊意義的，為候選新名。

球迷可以在12月24日中午前投票，為河南建業挑選新名字。雖然得票最多的名字未必是河南建業的新名，但球會在微博上表明，投票的排名會作為參考。

【河南建業10個候選新名字！按圖看圖片說明！】

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河南建業的10個候選名字都幾有心思，並不是「河南隊」、「河南省」、「河南人」或者「鄭州城」這類。在10個名字之中，較古怪的是「河南只有河南」，令很多網民摸不着頭腦，有人留言解釋「只有河南」是建業集團近年投資的文化產業項目。

另外，有傳媒為重慶當代發起新名投票，最多網民投「重慶一九九七」，之後順次序的是「重慶紅岩」、「重慶巴將軍」、「重慶熱浪」及「重慶上游」。

【新球季16支中超球隊，他們改什麼名好？】

中超｜中國足協下令球會名去企業化 廣州富力改名兼顧廣東話讀音

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河南建業10個候選新名字：