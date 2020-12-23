【足球】前FM妖人親述興衰轉捩點　一個決定使生涯走向無底地獄

「FM妖人」、「神童」、「新比利」，美國前鋒艾杜（Freddy Adu）曾幾何時被視為球壇下一個巨星，但最終卻消失得近乎無影無蹤。 31歲的艾杜早前重新出發，加盟瑞典第4級別聯賽Österlen FF。艾杜最近於一個Podcast中透露自己生涯的轉捩點，更表示如果可以回到過去，一定不會再下同樣的決定。

艾杜2004年以MLS選秀狀元成為職業足球員，2007年從華盛頓頓聯隊轉投皇家鹽湖城，同年夏天以200萬美元轉會費加盟葡超球隊賓菲加，於8月歐聯外圍賽鬥哥本哈根於37分鐘後備入替。

艾杜轉投賓菲加，首年上陣14次入過一球。（網上圖片）

當時的賓菲加正處於不穩，2007至08年球季三度換帥，艾杜該季上陣14次入1球，為了得到更多上陣機會，艾杜翌季選擇外借到摩納哥，曾經的「新比利」直這是他生涯最差的決定。

「我在賓菲加一年見證3次換帥，球會當時一片混亂，我只是想盡快得到更多落場的機會。」艾杜說：「不過，這卻成為了最差決定，我跟迪馬利亞同期加盟，第一年我的表現比他更好，之後我選擇去摩納哥，他就留了下來，知道之後發生什麼事嗎？」

艾杜年少成名，於傳媒吹捧下卻從未展演與期待相符的水準。（Getty Images）

迪馬利亞其後成為了賓菲加的主力，更打出了名堂，2010年轉投皇家馬德里。另一邊廂，艾杜在摩納哥上陣時間比於賓菲加時更少，其後3度被借到歐洲二流、三流球隊，但都無法踢出好表現，最後2011年回到美職聯，加盟費城聯。

迪馬利亞於賓菲加踢出名堂，其後轉投皇家馬德里。（Getty Images）

艾杜指如果可以重新再選一次，一定會留在賓菲加，這亦是他球員生涯中最大的遺憾，沒有遇到一個真正幫助他成長的教練。不過，他亦承認當時的自己對足球不夠認真，不投入練習，未能使教練在練波見到他能發光發亮，因而沒有得到太多上陣機會。

《FM 2005》是艾度成為全球球迷話題的契機。（網上圖片）

艾度曾被譽為「新比利」，更與本尊見面，但可惜未能成為貨真價實的「新比利」。（網上圖片）

被傳媒過度吹捧，急於求成卻沒有認真看待足球，這些都是艾杜未能成為「美國足球救世主」的原因，他加盟Österlen FF亦希望自己可以把握好今次機會：「過去我急於求成，但現在終於得到機會走上正軌。」

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