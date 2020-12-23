【英聯盃】阿仙奴門將犯錯成戰犯　難抵辱罵刪Twitter帳號

阿仙奴於英格蘭聯賽盃8強主場1：4不敵曼城，門將溫拿臣（Runar Runarsson）今戰擔任正選，兩度犯錯成為輸波罪人，賽後被「廠迷」球迷圍攻，最終難抵辱罵刪除Twitter帳號。

溫拿臣今季上陣時間不多，於歐霸有4次出場機會失3球，今戰英聯盃大戰曼城獲得正選把關機會，卻連累球隊慘敗。

【加比爾捷西斯快一步頂入】

溫拿臣準備接傳中球時，突然發現加比爾捷西斯入楔，在他身前頂入網。（Getty Images）

【加比爾捷西斯頭槌入球片段】

除了開賽3分鐘被曼城前鋒加比爾捷西斯搶先一步頂波入網外，溫拿臣54分鐘面對馬列斯主射罰球，本應「企定定」就可輕鬆沒收射門，但卻將皮球撲入網，使得半場追和的阿仙奴再度落後，終以1：4大敗。

阿仙奴領隊阿迪達賽後力撐這名冰島門將，「廠迷」就上Twitter不停痛罵溫拿臣，最終25歲的他無奈之下關閉Twitter帳號。

溫拿臣犯錯引來球迷口誅筆伐。（美聯社）

【溫拿臣失誤的一刻】

【馬列斯罰球入波片段】

反應兩極 球迷批溫拿臣太軟弱

不少球迷見到溫拿臣「敗走」Twitter，都為仍未於英超上陣的他感到不值，批評「廠迷」為最差勁的球迷，行為令人作嘔，亦有球迷指「阿仙奴買他不是他的錯」，「歡迎來到阿仙奴」，亦有球迷說：「這球會（阿仙奴）的一切，尤其是球迷，都令人感到討厭。」

溫拿臣刪除Twitter帳號。（網上圖片）

不過，球迷批評阿仙奴眾將是「薪金小偷」，「收錢卻踢得像廢物一樣」，亦有人指溫拿臣這樣刪除帳號是「軟弱的行為」，「球迷當然不會在這樣的表現下仍會安慰他」。

英聯盃8強出局，阿仙奴歐霸32強硬撼葡超賓菲加，溫拿臣上陣機會似乎不大。阿仙奴餘下的盃賽還有足總盃，「槍手」將於1月10日主場對紐卡素，溫拿臣仍有機會證明自己。

英超第15輪直播賽程（按圖放大）：