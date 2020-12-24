【F1】哈斯確定車手席位　俄國車手「胸襲」事件甩難　車迷圍剿

F1車隊哈斯下年車手馬薩賓（Nikita Mazepin）早前因為拍片摸女伴胸部，使得其進軍F1之路或成泡影。不過，哈斯近日表示已「內部處理」事件，並確定這名俄羅斯車手來年的位置。

這名俄國車手上今月初於instagram上載一段限時動態（Story）影片，影片以他為第一身視點，鏡頭對着一位身穿黑色連身短裙的女子，只見一隻疑是馬薩賓的手伸向該女子胸部，雖然女子立刻嘗試阻擋，但仍被伸手入衣內摸胸，女子先是舉中指、再以手遮蔽鏡頭。馬薩賓更在影片中標註了該女子，寫道：「你是最好的。」

儘管馬薩賓上傳影片後短短幾分鐘已刪片，但已遭「留底」廣傳，招來網民圍攻批評。

遭廣傳的疑似馬薩賓爭議片段截圖：

哈斯及馬薩賓即時回應，車隊「絕不會寬待馬薩賓在社交網站影片展示的行為」，馬薩賓刪除影片後亦急急道歉。

影片中的女性Andrea D’lVal其後於網上為馬薩賓護航，更透露是自己用馬薩賓手機將影片放上網：「我想跟大家澄清，我跟Nikita是認識多時的好朋友，影片只是鬧着玩而已。我們兩人都十分信任對方，這亦是我們兩人一些玩笑而已。我將影片上於他IG，只是跟他開個玩笑，十分抱歉。我保證他是個好人，從未傷害或羞辱過我。」這名委內瑞拉模特兒其後多次向外界表示，兩人的相處方式與外人無關。

馬薩賓女伴錯於網上作聲明力撐好友。（網上圖片）

馬薩賓被不少車迷指只是靠父蔭打入F1。（instagram@nikita_mazepin）

哈斯車迷：向馬薩賓說不

哈斯近日發表聲明，確定馬薩賓來年參賽席位，他將跟「德國車神」之後米克舒密加組成全新秀組合。

不過，比起舒密加以F2冠軍升班，馬薩賓僅以第5完成賽季，不少車迷仍認為他只是靠富豪父親用金錢舖路才得到一席位。哈斯亦未有做到「不輕饒」的承諾，僅以「已內部處理」就了事，似乎被馬薩賓父親用錢擺平。不少車迷不認同哈斯做法，於IG留言「馬薩賓Out」、「向馬薩賓說不」。

21歲的馬薩賓一向聲譽平平，他出戰F2時常遭批評賽道內外行為都有問題，屢次因賽道內的危險行為被罰，在場外，除了這次IG事件，也曾被揭向女車迷索取祼照。

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