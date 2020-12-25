【英甲】新特蘭再易主　法國22歲三世祖接手　冀黑貓重返頂級聯賽

英格蘭老牌球會新特蘭早年曾經連環降班，一下子由英超跌至英甲，在2018年經歷賣盤後，兩年半後再一次易手。新特蘭官方網站宣布，年僅22歲的法國人路易達孚購買球會大部分的股份，尚待英格蘭足球聯賽會方面的批准，這宗交易才算完成。

早在1879年成立的新特蘭，90年代首度征戰英超，並在早年站穩陣腳，惜在2016/17球季包尾降班。降落英冠後，網上串流平台Netflix為「黑貓」拍攝紀錄片，希望捕捉到他們重返英超的一幕。新特蘭的頹勢未止，開季14場僅得兩勝，一沉百踩，全季僅得7場勝仗，最終再度以包底降班，連續兩季做降班「跳樓機」。

一口氣由英超降至英甲的新特蘭，2018年4月易手，由英國商人史釗活當奴（Stewart Donald）帶領的財團收購，新特蘭的戰績未有繼續下滑，2018/19球季以第5名取得升班附加賽的參賽資格，惜未能重返英冠，而「黑貓」今季暫時在英甲排第11位。

新特蘭一連3個球季留在英甲，如今戰績一般暫列第11位。（資料圖片／Getty Images）

新特蘭近4個球季戰績：

史釗活當奴入主「黑貓」一年後，便已再次「放風」尋求新買家接手。一年多次接洽後，史釗活當奴終為新特蘭找到頭「好住家」，年僅22歲的基利路易達孚（Kyril Louis-Dreyfus）將成為「黑貓」新一任班主，只要英格蘭足球聯賽會（EFL）批准後，路易達孚有望成為英格蘭足球史上最年輕的班主。

新特蘭透過官方網站公布其消息，史釗活當奴直言該名22歲的年輕人「靠得住」，才決定向他出售股份，「當我與基利（路易達孚）見面時，我對他的知識留下深刻印象，他在擁有球會上已有一定的經驗，加上他準備充足的方案，我深信他可以帶領新特蘭重回成功。」

年紀輕輕的路易達孚，如今有望成為英格蘭史上最年輕的班主。（Twitter截圖）

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路易達孚僅得22歲，他的來頭並不少，由他爺爺紐柏特（Léopold Louis-Dreyfus）創立的路易達孚集團，是世界四大糧商之一。父親羅拔（Robert Louis-Dreyfus）曾經一段時間離開家族品牌，自我尋找出路，及後成為運動名牌Adidas的行政總裁。羅拔與足球甚有淵源，他亦曾經是馬賽及比利時球會標準列治的大股東。

羅拔路易達孚在2009年不幸因病離世，基利如今跟隨當年亡父的腳步，再度成為球會的班主。作為「三世祖」的基利，預料身家超過20億英鎊（約210億港元）。即使路易達孚仍未正式成為新特蘭的班主，他已經向球迷許下承諾，「新特蘭是一支歷史悠久的球會，或許大家只留意我的家族背景，我們明白作為班主的責任，我深信我們有能力帶領新特蘭重返頂級聯賽。」

羅拔路易達孚（中）曾經出任Adidas的行政總裁。（資料圖片／Getty Images）

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