【英超】曼城聖誕不快樂　群組感染4人中招　兩線主力無緣拆禮物

曼城球會官方確認出現小型群組感染，加比爾捷西斯、基爾獲加與球會兩名工作人員共4人感染新冠病毒。「藍月亮」周六「拆禮物日」深夜將於主場迎戰紐卡素，英超賽會暫表示賽事受影響，料會如期舉行。

曼城官方表示，在隊內最近一次的新冠檢測中，加比爾捷西斯、基爾獲加與兩名球會工作人員的檢測結果呈陽性，確認感染新冠病毒。他們將會按照當地相關防疫政策接受隔離。

曼城前線後防各有一人確診：

按賽程，曼城將在本港時間「拆禮物日」（26日）深夜「守尾門」，於本港時間深夜4時迎戰紐卡素；之後在周一（28日）深夜4時作客愛華頓，並在明年1月3日（周日）本港時間深夜12時30分會與車路士上演Big 6強強對碰。按照目前的情況來看，基爾獲加與加比爾捷西斯將會缺席這幾場比賽，更有可能連1月7日的聯賽盃4強「曼市打吡」作客曼聯也要缺陣。

加比爾捷西斯及基爾獲加今季均屬球隊主力，前者上仗聯賽盃對阿仙奴正選上陣並有入球；基爾獲加今季亦是正選右閘，兩人突然缺陣對實力肯定有影響。

英超第15輪直播賽程（按圖放大）

英格蘭當地新冠疫情近期反覆，曼徹斯特等中部城市都位於疫情第三級（Tier 3）高風險區，而東南部倫敦周邊一大範圍更屬第四級（Tier 4）高風險區。（GettyImages）

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