【英超】曼聯兩領先被李斯特城迫和2：2　前列大戰和波兩敗俱傷

與《全民造星》同時進行的英超前列大戰，由李斯特城主場硬撼曼聯，爭奪「二哥」位置。 作客連勝的曼聯今仗憑拉舒福特及般奴費南迪斯的入球兩度領先，李斯特城靠哈維班尼斯及曼聯的烏龍球各建一功，兩度追成平手，最終以2：2握手言和。

英超「拆禮物日」重頭戲之一，上演「紅藍大戰」，暫列第二的李斯特城大戰第3位的曼聯，力爭收窄與榜首利物浦的距離。

李斯特城上輪力克熱刺後，前線尖刀華迪負傷離場，幸好「華Dee」今仗無病無痛，如常正選披甲，加上占士麥迪遜及哈維班尼斯從後支援，向「紅魔鬼」防線進襲。曼聯方面，正選右閘雲比沙卡受傷不入大軍名單，蘇斯克查只好變陣出擊，派出3名中堅馬古尼﹑連迪路夫及拜利同時上陣，連迪路夫串演右閘，前場則由般奴費南迪斯作串連，配合馬迪爾及拉舒福特攻堅。

曼聯是「拆禮物日」的「拆禮物專家」，「拆禮物日」出戰勝率高達超過八成，加上曼聯與李城過往22次交手僅輸一場，往績佔優。

適逢聖誕佳節，占士麥迪臣特意穿上特別版波靴賀佳節。（Getty Images）

曼聯同時是今季英超的「作客反勝專家」，今季全數作客賽事亦反勝而回，開賽僅1分鐘即有黃金機會，般奴費南迪斯一記恰到好處的傳中，拉舒福特無人看管下頭槌近門一頂高出，錯失開紀錄的良機。

主隊李城及後即有反撲機會，華迪單刀射斜，迪基亞處理回傳踢出不遠，幸好亦有驚無險。曼聯右路一次界外球，丹尼爾占士橫傳予般奴再快腳篤前，形成拉舒福特的單刀機會，右腳「掃把腳」破網，23分鐘先開紀錄，是今季首度作客避免先失守。

拉舒福特攻入今季第6個入球，曼聯今季首度作客先開紀錄。（路透社）

曼聯領先僅維持8分鐘，般奴後場傳送省中尼迪迪，占士麥迪臣搶去腳下球再橫傳班尼斯，該名23歲的英格蘭翼鋒突然左腳放冷箭，迪基亞飛到盡亦鞭長莫及，李城31分鐘追成1：1平手。

哈維班尼斯左腳禁區外勁射破網，為李城追成平手。（路透社）

李斯特城換邊後加強壓力，初段壓在曼聯的後場，卻未能為曼聯製造太大威脅。蘇斯克查在下半場早段已「撳掣」，換入普巴取代丹尼爾占士。熬過李城的施壓後，紅魔鬼的反擊卻更具威脅，拉舒福特勁射角度欠奉，及後馬迪爾接應「福仔」直線單刀建功，惜越位在先「食詐糊」。

馬迪爾接應拉舒福特直線建功，惜越位在先。（路透社）

戰至末段，蘇斯克查換入「秘密武器」卡雲尼，該名烏拉圭箭頭入替即有建樹，一記直線撕破李城防線，般奴費南迪斯面對卡斯柏舒米高單刀得手，曼聯79分鐘再度領先。不過，劇本與上半場類近，艾約斯右路傳中，華迪撞射省中杜安薛比入網，賽會判為杜安薛比烏龍球，85分鐘再度追平。

曼聯的作客連勝紀錄亦告一段落，與李城的前列大戰最終打成2：2，算得上是兩敗俱傷，兩軍亦未能收窄榜首利物浦的距離，李城以28分續居次席；曼聯則以1分落後排第3位。

般奴接應卡雲尼助攻，下半場再為曼聯取得領先。（路透社）

李斯特城同樣極速追平，華迪撞射間接令杜安薛比擺烏龍，追成2：2平手。（路透社）

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