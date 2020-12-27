【英超】車路士慘負阿仙奴　林柏特公開批4800萬先生無作為

英超「拆禮物日」深夜的倫敦打吡，車路士本來銳意在低潮的阿仙奴身上搶分，向榜首進發；但半場過後，情況已不是林柏特所想那樣，最終車路士意外以1：3落敗，無法拉近跟前列的距離。 林柏特怒氣未消，向球員拋出三個問題之餘，更公開批評迪姆華拿。

上半場車路士後防兩次犯錯，造就阿仙奴一記十二碼和一個罰球。先是基蘭泰亞尼在35分鐘從左路底線殺入禁區，搏得列斯占士犯規，球證直指十二碼點，拿卡錫迪操刀射入。急欲在半場前追平的車路士，早段曾有美臣蒙特射中門楣、再有迪姆華拿錯失入球機會，完半場前，復遭兵工廠中場格列沙加以一記罰球擴大比數至2：0，令「藍戰士」收復失地的工作更艱巨。



換邊後，林柏特即換走迪姆華拿及高華錫，以赫臣奧杜爾及佐真奴取而代之，但也來不及收復失地，56分鐘又遭巴卡約高沙卡破門輸到0：3，完場前才靠譚美阿巴謙破蛋。

阿仙奴在主場贏得具說服力：

+ 4 + 4 + 4

林柏特提三大疑問：球員是不是根本不想跑？

林柏特賽後怒不可遏，直言自己會為「球場外的事」負責，但就直指災難式的上半場，全是球員責任：「球員要負責，因為我一早已向他們清楚傳達幾個重要訊息：這場的對手十分危險、對手很有能力、對手正極力由谷底反彈、這是場倫敦打吡戰、我們贏波的話能進軍前列，對手輸波則會進一步下跌。」

講到上半場直接導致失球的十二碼和罰球，林柏特以「懶惰」來形容犯錯的球員，更向全軍拋出三大疑問：「一切都是足球的基本，就是：你願意跑嗎？你願意支援你的隊友嗎？你願意全力衝刺，還是只想慢跑，還是根本動也不想動？我需要球員以行動回應。」

車路士從賽前獲看好勝出到最後大敗，林柏特怒批陣中球員。（Getty Images）

狠批迪姆華拿 指有球無球都無作為

完全「上火」的林柏特，特別點名批評今季以4800萬英鎊收購的迪姆華拿，這位來自RB萊比錫的德國前鋒，在歐聯及英超已連續10仗未有入球，他早前接受傳媒訪問時，也坦承自己至今未能適應英超、也為頻密賽程感疲倦。今輪對阿仙奴，華拿表現也是乏善可陳，半場已遭換走。

林柏特賽後也說得不留情：「未能取得入球，批評進攻球員是必然的事，我本來可利用換人名額作更有效的調動，但今天，華拿在有球或無球的情況下，都沒有作出足夠的貢獻。在某些方面我們會給他更多時間去做好，但即使他來自不同的聯賽，實在需要及時適應。」他表示會再與華拿詳談了解問題所在。

迪姆華拿有速度、有射術，卻總是無法為車路士提供穩定入球。（路透社）

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