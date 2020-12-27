【英超】阿仙奴小將入世界波後發文自High　竟換來維拉隊長質疑？

阿仙奴在「倫敦打吡戰」擊敗強敵車路士，得以「反底」，其中備受讚的是19歲小將布卡約沙卡（Bukayo Saka）。 沙卡除了全場表現活躍，下半場一記半傳半射的入球最終成為「世界波」，為阿仙奴鎖定勝局，賽後卻引發一連串笑料。

布卡約沙卡昨晚的表現單計數據也可人，傳球成功率達80%、成功過人兩次、成功逼甩對手腳下球兩次、兩次起腳取得一記入球，那記來自下半場的入球更令人拍案：沙卡在禁區右邊畸角位接獲隊友短傳，稍稍推前即作一次半斬半射的起腳，在車路士門將艾度亞文迪（Edouard Mendy）站位較出下，皮球笠向遠柱死角入網。沙卡與隊友瘋狂慶祝，這入球亦助阿仙奴得以在壓力不大下獲這場3：1大勝。

沙卡世界波逐格睇——有意為之還是運氣使然？拿卡錫迪的反應也有趣：

巴卡約沙卡賽後接受《天空體育》訪問時，被問及是否有意入球，他即回應：「當然啦！我看到他（門將）站了出來。」之後他再於個人twitter上發文道：「我見到他站得太出啦！」但就配上了「單眼」的表情符號，似是有所暗示。

更有趣的是，沙卡的英格蘭國家隊隊友、阿士東維拉隊長基亞利殊（Jack Grealish）竟來「踩場」，留言道：「你也太有趣了吧！大話精！」當然，還配上多個「笑到喊」的表情符號，示意只是開玩笑。

沙卡賽後發文及基亞利殊的留言，亦有阿仙奴球迷認真地認為對方有意嘲笑沙卡。（沙卡Twitter）

基亞利殊昨晚為阿士東維拉作第200次上陣，但即使球隊踢少一人下大勝水晶宮3：0，相比起沙卡，基亞利殊的運氣就差得多，全場表現活躍、不斷創造攻勢及試射，卻始終未能取得入球或助攻，或是這位維拉隊長向沙卡開這玩笑的原因。

帥氣的維拉隊長基亞利殊：

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