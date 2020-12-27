【足球轉會】一月待摘巨星排長龍　美斯之外還有誰快成免簽

一月國際足轉會窗重開的大日子快到，今次很大機會為史上最觸目的冬季轉會窗——阿根廷球王美斯去向自然是焦點，曼城射手阿古路、皇馬隊長沙治奧拉莫斯、利物浦全能中場韋拿杜姆、2018年度金球獎莫迪歷等多位巨星也快將免費轉會。 球壇筍貨此中尋，手快有，手慢冇，一班巨星去邊度？

明年6月約滿的球壇巨星：（按圖放大）

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2021年6月約滿的球員，可在1月自由跟其他球會接洽，待明年夏天免費轉會。今年在全球新冠肺炎疫情陰影之下，所有球會因球季一度停擺和之後閉門作賽，收入大受打擊，免簽球員吸引力或前所未有地高。

觸目球星除美斯之外，阿古路、韋拿杜姆、迪比、沙治奧拉莫斯、奧斯爾、阿拉巴等跟球會續約談不攏的巨星去向亦惹關注。

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在後備席雪到硬的艾歷臣，何時可重見天日？（Getty Images）

與此同時，也有部分球員即使未完約，亦已被打入冷宮。不約而同由英超轉投意甲後發展極不順利的國際米蘭中場基斯甸艾歷臣和祖雲達斯中場艾朗藍斯，可謂同病相憐。

近日國米行政總裁馬洛達（Giuseppe Marotta）提到艾歷臣處境時，以一句「毫無作用」來形容，宣稱「那不是對他專業精神的羞辱」，承認已將對方放進轉會清貨名單。「那不是懲罰，只是事情已發展至此，讓他到一個可以常規上陣的地方才是公平。」

熱刺已表明無意接受此舊將，相反敵對球會阿仙奴卻跟艾歷臣扯上關係。他和藍斯會否在1月成功被賣走，挽救足球生涯？

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