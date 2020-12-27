【羽毛球】港隊7將疫情下征泰國　總教練：球員比賽心態極強

2020年終於到尾聲，香港羽毛球隊在新年迎來新希望——苦等超過10個月後，終有機會參加國際賽事。 儘管泰國疫情有反彈之勢，但世界羽毛球聯會將在曼谷連續舉行3場大賽，香港隊亦會派出7名運動員參加泰國公開賽。總教練何一鳴坦言此行將面對不少挑戰。

港隊上一次參加國際羽毛球賽事，已要追溯至3月的全英賽，此後，全世界體壇陷入停頓，香港在一波接一波疫情之下，香港體育學院亦要多次「封城」，運動員一是離院、一是參加封閉式訓練營，中間只曾參加本地賽事。

猶幸世界羽毛球聯會（BWF）在經過一次又一次延期後，暫時會在2021年1月連續進行3項大賽，包括同屬「超級1000」大賽的YONEX泰國公開賽（1月12至17日）及TOYOTA泰國公開賽（1月19至24日），同時還有年終賽（1月27至31日）為2020賽季劃上句號。

桃田賢斗自2020年1月贏得馬來西亞大師賽後，就因交通意外受傷而缺席比賽，一年後復出即在日本封王，今次在泰國復出，令人期待。（Getty Images）

國際賽終可上演，一眾「大名」國際球手亦會登場，當中男括男單世界排名第一的桃田賢斗，這位日本球手自去年初遇上車禍以來，休戰一年之久，但他今日（27日）已在日本錦標賽以冠軍之姿強勢復出。

港隊將會參加TOYOTA泰國公開賽，總教練何一鳴透露，將派出7名港將，參加男單、女單及混雙賽事，名單包括（按圖觀看）：

港隊總教練何一鳴指，港隊將於1月3日出發往泰國，先作14日隔離檢疫，完成隔離後，亦只可在比賽場地及酒店間往返：「我們一直留意當地疫情轉變，希望一切會慢慢向好。」

港將比賽心態極強 何一鳴：更需控制

何一鳴指出，今次參賽的最大意義是眾球手已有逾10個月未曾參加國際賽，對訓練異常投入：「有比賽為目標，他們訓練的投入度高了很多，每個人想比賽的心態也很強烈，而且冬天訓練恢復較快，即使強度高也可以承受。」不過，到真正比賽之時，他預計會面臨極大挑戰：「由於訓練得好，大家對自己的期望會較高，但這不代表一定能交出好表現，能否控制好心態、不操之過急，是優秀運動員必需具備的條件。」

李卓耀需把握3月重啟的東京奧運積分賽，爭取奧運資格。（資料圖片）

今次的參賽陣容中，何一鳴亦對一位球手特別關注，就是尚未獲得奧運資格的李卓耀。李卓耀去年在香港公開賽主場封王，引起一時熱話，同時獲得不俗的奧運積分，但此後疫情率先在亞洲爆發，香港球手一度難以參賽，其後疫情蔓延全球，比賽亦停頓。

李卓耀明年力爭奧運資格 把握泰國賽自我評估

儘管奧運積分仍持續凍結，不過何一鳴直言，今次比賽對於李卓耀來說尤其重要：「他還未獲得資格，明年的奧運積分賽對他來說十分關鍵，所以今次的比賽對他而言特別逼切。李卓耀要利用泰國公開賽評估自己，看看待奧運積分賽重開後，自己有幾多把握和狀態去爭取分數。」

羽毛球餘下的東京奧運積分賽，會由3月2至7日的瑞士公開賽起繼續，尚有17站賽事可爭取奧運積分，到5月11至16日的印度公開賽結束，預計2021年1月中，國際奧委會及世界羽聯會更新奧運積分計算詳情。

港隊已穩奪的東京奧運入場券：