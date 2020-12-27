【足球熱話】孫興慜謙稱不是名人　點評真正韓星　獲讚靚仔勁怕羞

熱刺球星孫興慜（Son Heung Min）場上表現無人能阻，但他昨日（26日）接受《天空體育》訪問時，就遭球迷一連串怪異問題考起。

孫興慜是球迷寵兒，球迷對他自然充滿興趣，《天空體育》從社交網絡收集一大堆球迷的問題，趁訪問向他逐條發問。主持指出，最多人想知道的是：「孫興慜擺出相機手勢的慶祝動作是什麼意思？」

孫興慜今季常用的慶祝動作（按圖放大）：

孫興慜坦言多年前已想發挖自己獨有的慶祝動作，終於想出這個拍照的動作：「我入球後，想留住美好的時刻，就像拍下了照片那樣，將影像留在腦海裏，不知道大家明不明白啦，我會盡力取得更多入球的，也會繼續做這動作。」

下一個問題，主持說同樣很多人問，卻教孫興慜尷尬不已——「為何你長得這麼好看？為何你這麼可愛？」

孫興慜被問道為何這麼靚仔，只能傻笑。（Sky Sports Youtube截圖）

被問為何靚仔可愛 孫興慜也被考起

這個問題令見慣大場面的「老孫」也措手不及：「我才沒長得好看呢！哈哈哈哈哈……」就在尷尬和被稱讚的氣氛中掩嘴而笑，一向生動的他更突然靜了下來，思考如何大方地應付：「最重要的還是我踢得好吧，我不知道自己長得好不好看啦，我不肯定，比起長得好看，還是踢球好比較重要。」

主持看穿孫興慜心意，問他：「其實你很喜歡這問題吧？」孫也害羞地說：「其實這問題很有趣，我不知道可不可以說『是』啦……」

孫興慜其他妙問妙答，誰是他眼中的真正「韓國名人」？

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將「無敵組合」全歸功卡尼：只要贏波就OK

當然，也有很多球迷想知道他如何看待自己與哈利卡尼的組合。意外地，孫興慜直截了當地說：「一切都要歸功於哈利卡尼，其實大家都見到，很多時都是卡尼在策動一切，一切功勞都歸於他，他為球隊的付出真的無懈可擊，像對水晶宮那一場，我只是把球交給他，他就射入了一記世界波。」

被問到較喜歡助攻卡尼、還是接受對方的助攻，孫興慜也答得大方：「都沒所謂啊，只要贏波就可以了，就算是洛里斯入球也可以。」

孫興慜是靚仔還是可愛？（按圖放大）

《天空體育》訪問孫興慜完整片段：