【英超】利物浦主場連勝紀錄斷纜　難破西布朗終極鐵桶陣和波收場

英超「年末快車」，利物浦周日（27日）深夜主場迎戰護級分子西布朗。早前接任西布朗領隊一職的艾拿戴斯， 是對上一名在晏菲路取勝的主帥，當然有一手，今仗以終極「泊大巴」嚴守紅軍，最終在末段追成平手，在晏菲路取得寶貴的1分。

今輪前在榜首有4分優勢的利物浦，由於緊隨的李斯特城及曼聯和波收場，只要今仗擊敗西布朗便可進一步鞏固「一哥」位置。「年末快車」賽期頻密，即使面對護級分子的西布朗，高普亦不敢輕敵，前線依然派出「三叉戟」沙拿、沙迪奧文尼及法明奴。

利物浦至今在主場聯賽依然未嘗一敗，即使艾拿戴斯曾在2017年4月，帶領水晶宮在晏菲路擊敗紅軍全取3分，惟「大Sam」賽前直言難以再度爆冷挫利物浦，不過該名名帥當然並非空手而來，3分無望，1分也未嘗不可。

艾拿戴斯領軍作客晏菲路「有一手」，是對一個在晏菲路全取3分的領隊。（路透社）

紅軍在上半場12分鐘，由祖爾麥迪比禁區外傳中，文尼心口控定12碼點前鏟射建功，先開紀錄。即使西布朗落後一球，依然以「終極大巴」應付紅軍銳利的前線，回防時10名球員同在後場，全心等待機會以反擊威脅紅軍。

沙迪奧文尼禁區內一控一射建功，上半場12分鐘先開紀錄。（路透社）

西布朗全場僅22%控球率，放棄控球，專心防務。紅軍面對鐵桶陣，文尼、沙拿及阿歷山大阿諾特的罰球等連番攻門，依然未能取得保險球，西布朗保持一球落後返回更衣室。

艾拿戴斯今仗放棄控球，專心防務，回防時全隊所有球員也在後場。（Twitter截圖）

戰至下半場中段，利物浦傳來壞消息，今仗交出助攻的祖爾麥迪比傷出退下火線，由小將里斯威廉斯入替。遲遲未能攻入第2球，加上後防大將傷出，利物浦埋下失分的伏線。西布朗的卡蘭格蘭及後一次反擊，以速度壓過里斯威廉斯起腳，艾利臣出迎沒收，但紅軍防線已響起警號。

麥迪比在下半場中段傷出，由小將里斯威廉斯入替。（路透社）

西布朗「守得雲開」，終在末段見月明，右路一次角球機會，開出短角球再由馬圖斯佩雷拉（Matheus Pereira）斬中，守衛艾查爾（Semi Ajayi）力壓法賓奴跳頂頭槌中柱破網，82分鐘追成1：1平手，加上西布朗門將莊士東撲出法明奴的近門頭槌，最終西布朗在晏菲路取得寶貴的1分。

西布朗的艾查爾力壓利物浦守衛頭槌破網，為球隊追成1：1平手。（路透社）

利物浦遭西布朗逼和，未能把握機會拉開領先優勢，現時以32分續排榜首，以3分差距領先同市球隊愛華頓，而紅軍今季的主場全勝紀錄，亦在今仗斷纜。西布朗力戰下錄得今季第5場和波，暫時以8分排聯賽榜「尾二」。