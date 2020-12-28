【英超】熱刺晚節不保被狼隊逼和　聯賽不勝紀錄增至4場

英超第15輪壓軸一戰，摩連奴領軍的熱刺作客狼隊，熱刺開賽不足1分鐘由尼當比利先拔頭籌，今仗重演早前作客水晶宮的劇本，戰至最後階段被對手追平，最終兩軍打成1：1，各得1分，熱刺連續4場聯賽不勝。

熱刺在12月的戰績稍為回落，「北倫敦打吡」擊敗阿仙奴只能賽和水晶宮，之後不敵勁敵利物浦和李斯特城，連續3場不勝，今仗作客狼隊亦是一場硬仗。

熱刺在周中的聯賽盃8強擊敗史篤城，聯賽3場不勝後稍為反彈，熱刺今仗有個好開始，不足1分鐘便打開紀錄，尼當比利接應賓戴維斯的回傳，峨眉月頂撞射破網。

尼當比利開賽不足1分鐘撞射建功，熱刺先拔頭籌。（路透社）

入球功臣尼當比利及後再策動反擊，中路擺脫狼隊守衛，再傳給後上助攻的利古朗，可惜射門角度欠奉，被狼隊門將柏迪斯奧一抱入懷。狼隊往後時間取回不少攻勢，法比奧施華及普丹斯的埋門同樣無功而還。

由摩連奴帶領的熱刺，開季初段一反「摩佬」慣常的風格，多場大手交易。隨球季繼續進行，摩連奴的「一球起，兩球止」風格亦回歸。領先一球的熱刺，未見太多具威脅攻勢，反而主隊的埋門更「到肉」，今仗表現活躍的柏度尼圖製造不少驚險鏡頭，該名葡萄牙翼鋒戰至末段開出角球，沙斯前柱接應頭槌攻門建功，86分鐘追成平手，最終以1：1平手完場，各得1分。

沙斯完場前接應角球頭槌得手，狼隊追成1：1平手。（路透社）

熱刺完場前被狼隊迫和，使他們的聯賽不勝走勢增至4場，以25分暫列第5位，緊隨其後的曼城及阿士東維拉亦有賽事未踢，故此熱刺的第5位並不穩陣。

熱刺再度晚節不保，劇本與早前作客水晶宮無異，上半場領先一球後，未有爭取第2個入球，結果賽事末段被對手的死球攻勢得手，由3分變1分。熱刺至今聯賽錄得5場和波，除了與車路士一仗全場無交收後，另外4場賽事都因為最後10分鐘死守而被對手追和，根據足球數據網站《Opta》統計指，熱刺今季因在最後10分鐘失守而失去9分。

熱刺晚節不保，這個劇本已是今季第4次發生。（路透社）

熱刺今季晚節不保紀錄：

無獨有偶，當孫興慜被換出後，熱刺好像更容易被對手攻破。今季熱刺已有4次在「孫仔」離場後球隊失守導致失分，當中包括對韋斯咸領先3球被追平，以及「榜首大戰」對利物浦，孫興慜被調離場後法明奴絕殺成功。

熱刺再度失分，摩連奴當然「無癮」，感到失望外，摩帥坦言早段取得入球並不足夠，球隊在態度上需要更加進取，「球隊僅1分鐘取得領先，我們有89分鐘擴大領先優勢，但我們未能做到。不單止保險球的問題，而是球隊整體不夠野心，我們要懂得如何殺死比賽。」

熱刺再度在最後10分鐘死守，摩連奴賽後直言球隊有89分鐘拉開紀錄，但球隊未能好好把握。（路透社）

英超第15輪戰果（按圖放大）：