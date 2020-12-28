【體育熱話】哈薩克排球女神封盤變人妻　成聖誕新娘閃嫁同鄉才俊

當年「爆紅」的哈薩克「九頭身排球女神」﹑現年24歲的莎賓娜，突然透過社交網站上載一張飄逸的長裙照，宣布「封盤」閃婚，據悉她的丈夫是哈薩克的年輕才俊。

2014年的亞洲青年排球錦標賽，代表哈薩克赴台灣參賽的莎賓娜（Sabina Altynbekova）突然「爆紅」，全因她的美貌及「九頭身」的美好身材，成為該次賽事的眾人焦點，更一度被稱為「世界最美排球員」。

莎賓娜當年參加亞洲青年賽而爆紅，其「九頭身」身材更被受矚目。（莎賓娜Instagram截圖）

當年人氣急升的莎賓娜，曾經來港與香港青年軍成員交流外，更在香港出席倒數活動。哈薩克「排球女神」及後曾赴日本發展，登陸日本挑戰聯賽，莎賓娜往後重返哈薩克發展，更在2017年贏得哈薩克U23排球賽的最佳球員。

莎賓娜曾經被稱為「世界上最美排球員」。（莎賓娜Instagram截圖）

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莎賓娜離開日本後，有關她的消息也相對減少，如今再度傳出新消息，正是「排球女神」的婚訊。莎賓娜在個人Instagram上載一張簽紙的相片，並配上「今年將以世界上最好男人的妻子身份結束」。莎賓娜及後接連上載一張側面臉及父親的合照，並感激外界的祝福。

莎賓娜上載一張「仙氣」十足的側面照，感謝外界對她的祝福。（莎賓娜Instagram截圖）

哈薩克「排球女神」閃婚，誰人可以娶得美人歸？根據馬來西亞《中國報》報道，一名哈薩克的年輕才俊正是莎賓娜的真命天子，據悉莎賓娜的丈夫從事電子商務，在該界別十分成功，是年輕富豪。當莎賓娜從日本回國後，二人才認識對方，如今更共諧連理。

莎賓娜與年輕才俊拉埋天窗。（Twitter截圖）