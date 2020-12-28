花式溜冰｜紀平梨花以日劇插曲出戰全國賽　優美表演令作曲家動容

18歲的紀平梨花昨晚贏得日本全國花式溜冰錦標賽女子個人冠軍，實現兩連霸。在昨晚的自由滑，紀平梨花首次在比賽中完成四周跳，憑高難度及優美的動作，取得154.9分，加上短節目共得234.24分，力壓坂本花織封后。紀平梨花在自由滑採用日劇《雙面醫生》的插曲《Baby, God Bless You》為配樂，作曲家清塚信也在社交網站表示「睇到喊」。

紀平梨花在短節目表演單手側翻，獲得79.34分，領先坂本花織超過7分。到昨晚自由滑，紀平梨花壓軸登場，在《Baby, God Bless You》的配樂下，她在冰上翩翩起舞，開首即表演高難度的四周跳，這是她首次在正式比賽中完成四周跳。其後，紀平梨花再做三周半，最後獲得154.9分。雖然她的完成分只有72.62，未及坂本花織及宮原知子，但她的動作勝在難度高，獲得82.28分的技術分，拋離其他對手。

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加上短節目的79.34分，紀平梨花得到總分234.24，衞冕成功。坂本花織就以222.17分獲得亞軍，而宮原知子就以209.75分得季軍。她之前邀請兩屆世錦賽冠軍林比爾（Stéphane Lambiel）加入教練團隊，正是想加強旋轉動作，盼完成四周跳，準備在北京冬奧挑戰一眾俄羅斯好手。

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紀平梨花表示在休賽期間，擺了很多時間及精神在四周跳的訓練。她坦言最初訓練非常疲累，時常跌倒，但工多藝熟，她說：「練習多了，就慢慢習慣了，肌肉酸痛也改善了，也能輕鬆跳出四周跳。」紀平梨花贏過18/19季度大獎賽總決賽冠軍，而且是兩屆四大洲錦標賽冠軍，被視為日本在北京冬奧的獎牌希望，有力跟俄羅斯選手爭一日之長短。

紀平梨花自由滑表演：

紀平梨花今次的表現大獲好評，包括《Baby, God Bless You》的作曲家清塚信也。清塚信也在社交網站表示「睇到喊」，他其後留言：「紀平小姐，衷心感謝你，恭喜你。」《Baby, God Bless You》是日劇《雙面醫生（或譯產科醫鴻鳥）》的插曲。