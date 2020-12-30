寒冷天氣行山注意！除夕上山看元旦日出　專家勸不要太早登頂等待

除夕元旦氣溫驟降，如果想在長假期行山，甚至上山看元旦日出，有什麼要注意？山藝教練吳銨洋建議行山人士使用「洋蔥式穿衣法」，在休息期間要馬上穿回保暖外衣或風褸。他個人會用保溫壺帶暖水上山，還帶備朱古力粉，可以在山上沖杯暖朱古力飲用。吳銨洋不建議行山人士在山頂或山脊等日出，最好在不當風的山腰位置等待，到快將日出時才登頂觀看。

天文台的天氣預報顯示，除夕（12月31日）的最低氣溫只有攝氏7度，早上嚴寒，而且初時離岸及高地吹6級風，間中7級。元旦（1月1日）同樣寒冷，預計最低氣溫8度，到周末氣溫稍為回升，但低氣溫亦只有10度。在這樣寒冷的天氣下行山，必須做好準備！

在寒冷之下，要做足保暖準備。（資料圖片/張浩維攝）

登毅戶外培訓總監吳銨洋建議行山人士使用「洋蔥式穿衣法」，因應山上情況穿脫衣服，保持溫暖。他說：「我會穿保暖長袖衛衣在底，之後穿件Freeze外套，加多件風褸，而且帶定多一件綿褸，前後我會用4層衫。行山時，如果覺得熱的話，可以只穿衛衣去行。覺得大風的話，可以加風褸；如果停下來休息或者覺得冷時，就馬上穿回Freeze外套。行完山之後，就在入面穿件綿褸。」

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山藝教練吳銨洋建議行山人士將風褸及保暖外套放在背囊中易於拿取之處，一旦停下來休息，就要馬上添衣。（資料圖片/顏銘輝攝）

吳銨洋叮囑外套及風褸要放在背囊中易於拿出來的位置，他說：「行的過程會熱，如果沒有風之下，可能不覺凍，但一停下來就不同了，很容易冷倒。一停下來，放下背囊，第一件事就要添衣。」

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吳銨洋表示，中層不用Freeze外套的話，可以選擇輕便羽絨，但他不建議行山人士穿厚羽絨上山。他說：「寧願帶兩件較薄的外衣，都不要帶一件大羽絨，因為薄衫可以靈活調節到體溫。」他補充，行山人士最好將手套及冷帽放入背囊，以備不時之需，因為頭部保暖都很重要。

頭部保暖是十分重要凡。（資料圖片/張浩維攝）

衣著之外，吳銨洋在寒冷天氣行山時會帶保溫壺，盛載暖水上山。他說：「我通常帶朱古力食，還會帶包朱古力粉，因為我有帶保暖壺，可以開杯朱古力飲。這是我的小心得。」他不建議用太多暖包，續說：「一個起、兩個止就好了，不要貼到全身也是，因為行的時間可能會熱，你又不方便除下來，就會很辛苦。」

在寒冷天氣下行山，不妨用保溫壺帶些暖水上山。（資料圖片/張浩維攝）

山上氣溫比地面低，從水平面每上升1000米，氣溫就下降約攝氏6度。 再者，天氣預報指除夕當日高地會有大風，吳銨洋不建議行山人士在山頂及山脊停留，因為大風會不停地帶走體溫。風速愈高，風寒效應就愈大，體感溫度就會愈低。因此，他建議除夕深夜上山等元旦日出的行山人士，盡量不要在山頂高處長時間等候。

吳銨洋建議到快將日出之時，才好登頂，避免長時間留在山頂等待。（資料圖片/張浩維攝）

行山前先了解行山禮儀：

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吳銨洋建議在上山途中找個較低而且不當風的位置等待，計好餘下登頂的時間，待日出前才上頂。他說：「如果早到一個鐘，在山頂吹風一個鐘，這不是一件好事。找個較低的位置，不太當風，休息到快到日出時間，再上到頂看日出，這就較理想，看一看就盡快撤退。」

舉例說，大嶼山鳳凰山是觀看日出的勝地，由伯公坳的巴士站行上鳳凰山頂，約需兩個半小時。以早上7時日出計，最理想在深夜4時多起步，在接近7時行到上山頂，就不用在山頂上「食風」。如果早了出發的話，可以在路上不當風的位置休息等候，待日出前才登頂，千萬不要在山頂上呆等幾個小時。

吳銨洋還建議看日出的人帶備保溫毯，坐下來等待的時候，可以用保溫毯包裹自己。

吳銨洋建議上山看日出的行山人士帶備保溫毯。（資料圖片/張浩維攝）

在2016年，大帽山的路面曾經結冰，處處結霜。吳銨洋看過未來幾天的天氣預報，估計路面結冰的機會不大，因為預計天晴乾燥。他說：「暫時看來不會，因為上次是寒冷加濕度高才結冰，但如果你發現山上有雨，就趕快離開，不要待到結冰。去到路面有薄冰，所有行山鞋都行不到。」他補充，如果要在冰上行走的話，一定要用冰爪。

【大家記不記得2016年「冰封」大帽山？】

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