【英超】拉舒福特補時絕殺全靠針對性部署　曼聯挫狼隊升上次席

曼聯在周二晚英超快車，靠拉舒福特在補時3分鐘的絕殺，主場以1：0力挫狼隊。由於李斯特城早一日和波失分，愛華頓對曼城的聯賽就因為疫情延期，曼聯贏波後以30分升上聯賽榜次席，僅落後同樣踢了15場的利物浦2分。

比起上場賽和李斯特城，曼聯在當地時間昨晚（12月29日）主場對狼隊的英超作出多個變動，一對防中變成保羅普巴及尼曼查馬迪，前線亦起用了卡雲尼打正選。狼隊初段較多威脅，域天拿及魯賓尼維斯先後遠射，皆被迪基亞救到，到23分鐘，狼隊中堅路曼沙斯接應罰球頭槌一頂，中楣彈出。

【拉舒福特今場3次埋門，3次成功盤扭過人】

34分鐘，格連活特傳中，遠柱的般奴費南迪斯一射，被魯爾柏迪斯奧撲出。39分鐘，狼隊罰球攻勢，路曼沙斯前柱搶點一射，迪基亞撲出。完半場前，拉舒福特有個單刀機會，但控得不好，被魯爾柏迪斯奧快一步接實。

曼聯今場形勢佔優，控球近6成，射門11次亦比狼隊多，但中目標次數卻不及狼隊。69分鐘，出現了一個爭議性鏡頭，曼聯開出角球，艾歷拜利頭槌攻門，輾轉落到門前的卡雲尼腳下，他一射入網。兩隊球員紛紛舉手，雖然狼隊的高亞迪疑似手球，但球證聽取VAR後，認為卡雲尼越位在先，曼聯食「詐糊」。

卡雲尼今場正選登場，有兩次攻門，但都無功而還。（路透社）

今場唯一的入球到93分鐘才出現，般奴費南迪斯後半場長傳，拉舒福特在右路禁區邊接應，面對狼隊左翼衛艾洛利的防守。拉舒福特推大位急停，再突然啟動，找到空位，起左腳抽射，皮球省中路曼沙斯，改變方向，近柱入網，曼聯得以1：0險勝狼隊。拉舒福特已經是第3次在英超比賽90分鐘後攻入致勝入球，為曼聯隊史之冠。

【拉舒福特入球逐格睇】

+ 2 + 2 + 2

自從般奴費南迪斯在今年2月首次英超上陣以來，他已經參與了32個入球，包括射入18球及助攻14次，比同期其他球員多。

般奴費南迪斯今場又有助攻，今季英超累積7次助攻。（路透社）

拉舒福特賽後說：「這是一個決定性的入球，可能不是最漂亮，但幫到我們全取3分。今場如賽前所料般難踢，但我們成功取勝。」他接着解釋一而再推大位，挑戰狼隊左翼衛艾洛利的決定，「對方閘位球員幾分鐘前抽筋，所以我有個想法，向他進攻，要他轉身，看看有沒有收穫，最後很幸運地，我們取得一個改變方向的入球。」

曼聯連續9場聯賽不敗，15戰30分升上聯賽榜次席，僅落後利物浦2分。在「後費格遜時代」，這是曼聯在15輪聯賽後最接近榜首的一次。拉舒福特續說：「我們不能看得太遠。我們仍要努力及進步，逐場比賽去看，但如果我們保持找到贏波的方法，到季尾再看看排名吧。」領隊蘇斯克查亦不敢談爭標，他表示現在只是踢了15輪，說爭標是言之尚早，至少超過半季後才去想這個問題。