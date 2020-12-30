【西甲】美斯受傷睇到頭擰擰　巴塞主場失分離冠軍愈來愈遠

美斯足踝受傷，只能坐在魯營球場，觀看巴塞隆拿對伊巴。最終，缺少的美斯的巴塞只能與伊巴踢成1：1，和波失分，跌落第6位。當球證鳴笛完場後，美斯十分失望，輕輕地搖頭。教練朗奴高文承認，聯賽冠軍已經是不現實的目標。

巴塞在當地時昨晚（12月29日）主場對下游的伊巴，美斯足踝受傷缺陣，小將柏迪正選，與基沙文支援巴夫韋迪攻堅。巴塞本身有個好開始，5分鐘就由朗奴阿拿奧祖在角球攻勢中博到12碼，巴夫韋迪操刀，一射斜出，錯失了先開紀錄的黃金機會。25分鐘，柏迪放直線予祖尼亞費普，後者左路傳中，巴夫韋迪射入，但VAR指巴夫韋迪越位在先，入球無效。

巴夫韋迪射失12碼後相當失望。（美聯社）

【伊巴陣中有兩位日本球員】

巴塞今場控球率有73%，射門多達16次，但遲遲未破僵局。57分鐘，朗奴阿拿奧祖犯錯，安歷基傑基搶走他的腳下球，單刀殺入禁區，為伊巴射成1：0。10分鐘後，後備入替的奧士文尼迪比利「救全家」，接應祖尼亞費普的傳球射入，追成1：1。不過，巴塞未能再入波，只能跟伊巴踢成和局，在魯營主場失分。

安歷基傑基為伊巴先開紀錄。（路透社）

奧士文尼迪比利後備入替，為巴塞追平。（路透社）

【美斯入場觀賽，離場時不禁搖頭】

+ 4 + 4 + 4

雖然美斯養傷，但他都心懷球隊，入場觀看。有鏡頭影到，當比賽完結後，美斯失望地離開，輕輕地搖頭。同日西維爾以2：0贏維拉利爾，升上第4位，而巴塞就15戰得25分，跌到第6位。如今西甲榜首是馬德里體育會，13戰得32分。

巴塞主帥朗奴高文賽後承認，聯賽爭標機會渺茫，他說：「如果現實一點看，贏西甲十分困難。當然，沒有不可能的，但你要認清這個距離。馬體會看來走勢很強，他們很少失球。」

朗奴高文認為現實上巴塞今季很難再爭到西甲冠軍。（美聯社）

在傷病加上輪換之下，巴塞今場派了不少年輕球員打正選，朗奴高文說：「我不會說我們缺少經驗豐富的球員。球隊正在更新換代，而且有球員受傷。今場我們有5到6位年輕球員上陣，但經驗豐富的球員也不少。我們缺少了美斯，他是可以改變戰局的球員，但今場的感覺是，我們不明白為何贏不到。我們製造到很多機會出來，但錯失了12碼，又失了一球。」