【新冠肺炎】原定2021年中國三亞舉行　亞洲沙灘運動會二度延期

全球新冠肺炎疫情反覆之下，原定4個月後舉行的亞洲沙灘運動會，再次宣布延期。

亞洲奧林匹克委員會今日（30日）宣布，原定2021年4月2至10日在中國三亞舉行的「第6屆亞洲沙灘運動會」因疫情而延期，最新賽期需待與各持份者再議。

2019年，第六屆亞洲沙灘運動會首次倒數一年。（Getty Images）

第六屆亞沙運本來應在今年11月28日至12月6日舉行，當中包括22個體育項目，但因新冠肺炎疫情延期至2021年4月，未料這波及全球的災禍久久未止，終需第二度延期。賽事在2019年11月已舉行「倒數一周年啟動儀式暨吉祥物發布會」，當時已露面的吉祥物「亞亞」，仍未知何時才可在比賽中亮相。

亞洲奧委會在聲明中指，「因應疫情而生的旅遊限制、防疫機制」，加上考慮到運動員及所有參加者的健康，終決定再度延期。上一屆亞沙運在2016年於越南峴港舉行，香港亦有代表團參賽，共獲4銀4銅8面獎牌。

第六屆亞沙運吉祥物「亞亞」，以海南特有的坡鹿為原型。（Getty Images）

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