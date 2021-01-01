林普斯專訪｜報道風格深受伍晃榮影響　為有線放棄高薪公務員職位

說起香港的知名體育記者，相信很多網民都會想起前有線新聞的林普斯。他的足球比賽報道生動有趣，令觀眾會心微笑，引起共鳴，獲得不少網民稱許。林普斯畢業後就在有線新聞體育組工作，雖然一度離開，但在兩年前甘願減薪回巢。不過，在上月初的新聞部「大地震」中，他不幸被裁。他感謝網民一直的支持，但強調報道「從來只係形容場波」。

已故體育記者伍晃榮說過，如果新聞報道是一份晚餐，體育新聞就是當中的一道甜品。新聞的主菜通常沉重，很多是天災人禍，體育新聞正可加點清甜，讓觀眾心情輕鬆一點。林普斯正是這方面的優秀「甜品師傅」，他的足球報道並非平鋪直敍，他會加入生動的配音及有趣的場邊畫面，旁白字眼有時會反映社會熱話，可能是潮語，也可能是歌詞。觀眾看完他的報道，帶走不但是純粹的賽果資訊，還有共鳴，甚至聽到弦外之音。

【專訪陳漢威、林普斯】有線大裁員當日見聞 冷冰的解僱與溫暖的同事

【去年12月初，被解僱有線員工收拾物品離開】

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【有線中國組當日總辭】

不過，林普斯在訪問中表明，他沒有在報道中針對任何人或事，一直都是以波論波，他說：「首先，我要澄清一點，我從來都係寫場波，希望大家明白。如果我有邊句形容得唔貼切，請大家多多指教，同我反映番。球迷或者觀眾透過一場波入面，聽到唔同感受，呢個大家自己分析啦。」

林普斯多謝網民的支持，只是可惜網民一直以來的擔心成為事實。（黃寶瑩攝）

林普斯續說：「有時我都會好老土，講啲道理入去，例如輸咗場波，我就會寫世事豈能盡如人意，都係寫啲情感，大家會有共鳴嘅嘢。如果大家有啲感受，唔只覺得睇咗場波喎，亦令人有啲回憶、共鳴，諗番人生道理，呢樣嘢我都慶幸。」

林普斯（右）及陳漢威被有線解僱後接受訪問。（黃寶瑩攝）

林普斯的旁白充滿心思，並不是單純交代入球及比數，得到不少網民稱讚。他說：「（有沒有留意網民的反應？）都有，好多朋友都有轉載畀我睇。首先好多謝啦！『記者上水報平安』果啲啦，某啲網民嘅擔心就成為真嘞，佢哋擔心我有朝一日要離開呢間公司，點知依家真係成為事實。原因冇可能深究，我都唔知道。」在12月初的有線新聞部大裁員中，約40人被解僱，當中林普斯及陳漢威兩位資深體育記者都被裁。

林普斯表示他報道足球比賽的風格深受伍晃榮的影響。（資料圖片）

林普斯表示他的報道風格深受已故無綫體育記者伍晃榮的影響，「佢開創呢個先河，加入啲評論同情感，同埋配音都係佢創嘅先河，好似跑綿羊大賽，佢叫隻羊不如飲啖水先，呢啲都係好獨特，由細就喺我腦海入面。」令他最深刻的是伍晃榮報道2004年歐國盃決賽，希臘擊敗葡萄牙封王，「呢場真係教材嚟，佢滲入主觀想法，佢話穩守突擊長此落去會令足球冇人睇，又話費高到退位讓賢嘅時候，都有心無力嘞。」

【伍晃榮報道2004年歐國盃決賽片段】

林普斯認為體育報道不只是交代賽果，他說：「如果剩係講幾多分鐘入波、邊個紅牌，其實人哋上網都睇到啦，你點樣可以令到觀眾可以投入啲呢？可能觀眾睇完之後唔一定要有乜得着，但你某一句說話可以引起共鳴，又可能你引到一句歌詞入去，令人有多啲感覺，去諗多少少嘢，有種餘音裊裊嘅感覺。」

林普斯的足球報道還有一大特色，除了入球片段外，還可能加插現場觀眾的反應，他說：「比賽唔係只得入波，好鍾意睇下場邊，例如小朋友打氣好得意，呢啲都係球賽一部分，都係有趣的畫面，唔使剩係睇入波。」

林普斯曾經離開有線到港台工作，但2018年初回到有線，到去年12月被解僱。（黃寶瑩攝）

對於報道的用字及修辭，林普斯表示從未收過有線新、舊管理層的壓力，但有同事及上司對他喜歡報道場外畫面的風格有微言，他說：「我聽過有人話『你咪講番場波，做乜花咁多時間寫啲周邊嘢』，可能大家風格唔同啦。」他很答謝有線新聞一直以來給予記者很高的自由度，包容不同風格的足球報道，而且他可以做到不同題材的運動，例如劍球。他說：「有好多人質疑，劍球係咪運動？但當你見到佢玩，無論技術、手部同腰部嘅協調，真係一種運動嚟。」

林普斯是有線「青訓」的記者，2007年夏天到有線實習。他說：「我讀緊書嗰陣，有線係最Top，大部分人首選都係呢度，原因唔單止佢質素高，仲真係學到嘢，個個都覺得實習嗰幾個月學到嘅係終身受用。」他翌年從中文大學畢業後，正式加入有線體育組。在2014年，林普斯一度為更好的待遇離開，轉到香港電台，但在2018年初，他放棄公務員職位，回到有線體育組。他感嘆：「我係減薪返嚟母會，都幾黐線！」

陳漢威在2018年勸過林普斯，不建議他減薪回歸有線。（黃寶瑩攝）

說起林普斯3年前回歸有線，一同接受訪問的陳漢威十分激動，他說：「我同佢講過好多次，你返嚟係會面對被人炒嘅危機！佢一返嚟，呢度已經話要執！佢原本做緊港台嗰份工係會加人工，呢度係要減人工！」

其實，林普斯一直忘不了有線的氣氛及人情味，當年離開也是依依不捨，他嘆道：「理論上人工差距會愈拉愈遠，冇辦法！點解我覺得被炒、收信嗰陣好冷冰冰呢？如果單單係為咗果啲數字的話，我就唔會返嚟啦。即使坦白講，我返嚟之後嘅環境，已經唔同我離開前嘅，但重遇到好多以前嘅同事，甚至唔認識嘅同事，我返嚟之後先認識佢哋，交情唔深，但都覺得呢度啲人好傻，都係有一種特質，大家做嘢仆心仆命，又唔介意份人工幾多，又唔介意放無薪假，總之將新聞放喺首位。」林普斯表示有線新聞各部門都為做好新聞而戰，人人不怕「蝕底」。

林普斯在2012年奧運曾採訪費達拿，他大讚對方有風度，就算輸波都有耐性地回答記者問題。（由受訪者提供）

林普斯的有線新聞生涯曾經採訪過奧運及亞運等大型運動會，他很難忘在2012年倫敦奧運，他見證李慧詩為香港贏得銅牌，之後他還有機會訪問偶像費達拿。他說：「費達拿係一個極度gentleman（有風度）嘅人，嗰度有幾百個記者，但佢一路傾、傾、傾，傾到埋嚟我度，都已經答咗大半個鐘，佢仲好仔細逐個答問題。就算佢行走咗，我補多條問佢下屆仲打唔打，佢都仲回頭答我。佢咁受歡迎，大家咁喜愛佢，真係有原因。唔好唔記得，佢嗰場決賽係輸咗，攞唔到金牌都咁有心答大家。」那場奧運男單網球決賽，費達拿以0：3不敵有主場之利的梅利。

【林普斯曾經多次外出採訪】

見證過有線新聞最輝煌鼎盛的日子，在那裏留下過很多充滿笑與淚的回憶，林普斯上月被解僱，不得不離開這個像家一樣的新聞部。由以往慢慢削減資源，到如今一刀切的大裁員，他感嘆：「有線點解會變到依家咁？真係好暗淡，你冇咗幾十人，可以點運作呢？講緊你本身已經唔夠人。大家做緊前線嘅好明白，每日都唔夠人手，然後你再大幅度……唉！心情係暗淡，你睇住一間令你引以為傲嘅，對我黎講，更加係一間母會啦。」

「我當初早幾年選擇返嚟母會，依家見到自己出身嘅地方搞成咁，真係唔識講。除咗一句嘆息，我都唔識再講嘞。」

【去年12月，有線港聞組多名採主及記者在大裁員當日請辭】

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