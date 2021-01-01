【田徑】程小雅新年再出發　東京創個人10公里最佳：不在最佳狀態

全球新一波新冠肺炎疫情愈見嚴峻，但仍有香港運動員為了爭取奧運資格，不惜赴外地參賽。 其中香港田徑代表、競步好手程小雅（Jessica），今日（1日）在日本出戰「第69回元旦競走大會」，更創出個人最佳成績，在2021年首日就帶來好消息。 但由出發到完賽，一點都不輕鬆。

程小雅今日在10公里競步以45分36秒完賽，刷新個人最佳成績，她在賽事最終排名第5位，冠軍由岡田久美子以43分39秒奪得。

【程小雅出戰元旦競走大會的英姿】

「周年賽」頂住壓力創佳績

已是第3次參加「元旦競走大會」的小雅，笑言自己上一次出賽，正是2020年1月1日的同項賽事，「誰料由那一天開始到今天，中間竟沒有任何比賽，這是我的周年賽呢！」儘管今日天氣晴朗、氣溫甚低，比賽環境算是宜人，但對於完成隔離檢疫不久、且久未比賽的小雅而言，一切都非常不容易，她賽後透露：「我可以跑得更接近45分鐘的，但大概是隔離過後的影響吧，我的身體不在最佳狀態……完成檢疫情，足足花了2、3天才調整到可在戶外活動，感覺就像搭完長途機。」

心理壓力也大大影響程小雅，尤其她參賽之地東京昨日錄得1337宗確診，小雅坦言要一邊克服隔離後的影響、一邊訓練、又一邊防疫，頗感受壓，但同時顧念到難得能外出作賽就豁出去：「我心裏想像的是，我必需彌補過去11個月在香港沒有比賽的不足、也要克服14天檢疫的影響，我要取回自己應得的一切。」

程小雅過往常代表香港參加多項國際賽事，惟受疫情影響下，她中間足足有1年沒有比賽。（香港田總）

2月101%戰神戶 力爭奧運資格

小雅早前一直忙於安排赴日行程、抵日後又即作隔離檢疫、隨後就是訓練及比賽、同時要擔心疫情，她坦言完成今場比賽後，希望先作短暫休息，再重新展開訓練。

2月在神戶舉行的日本競步錦標賽成為她此行最大目標，希望在20公里競步達到1小時31分的女子奧運資格標準，直接取得奧運入場券，「今次（元旦競走）給了我信心去做得更好，去到神戶，我會用101%追逐奧運資格！」

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：