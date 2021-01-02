【英超】韋斯咸險勝愛華頓　攻擊型防中一個月入4球贏盡網民心

看英超，有沒有玩英超Fantasy經理人遊戲？如果有，該對這位「超值猛將」相當熟悉，你的對手總有幾隊持有他。 韋斯咸在本年首場英超作客愛華頓，爭持不下到最後階段，憑捷克防守中場湯馬士蘇錫克近門撞入，險勝1：0。身為防中，過去1個月射入4球，有一項數據值得留意。

「鎚仔幫」作客「拖肥糖」，兩無記錄戰至86分鐘，蘇錫克（Tomas SOUCEK）入楔接應耶莫蘭高（Andriy YARMOLENKO）的過頭波，在兩名愛華頓後衛夾擊下起腳被比克福特（Jordan PICKFORD）擋出。此時，艾朗加斯威爾（Aaron CRESSWELL）在禁區外半傳半射，偏離龍門，多得耶利文拿（Yerry MINA）加一腳改變方向，正好飛往衝向龍門的蘇錫克，近門撞入。

頂得又射得，蘇錫克你入咗未？（Getty Images）

【愛華頓0：1韋斯咸】（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

這位捷克中場去年1月底借將身分加盟韋斯咸，今季開始前正式加盟，首嘗舉世聞名的英超聖誕快車。今季遇上疫情令快車出現「加強版」，賽程更密集。蘇錫克賽後受訪，坦言聖誕「冇假放」還要密集比賽，相當辛苦：「我踢波搵食咁耐，第一次經歷，相當艱難。往年喺捷克，呢段時間放緊3個禮拜假，我係咁食薯仔沙律。」他續指聖誕比賽也很好，而辛勞有回報，6日內應付3場硬仗後「終於可以唞唞」。今戰又做英雄，踢得亦「talk得」，不少網民表示想送他薯仔沙律，又讚他的英語雖然「有限公司」，但努力以英語回答。

"It was hard for me, normally I have three weeks off and eat a lot of potato salad in the Czech Republic!" 😂



The crazy Christmas schedule was new for Tomas Soucek but he adapted and came up huge for @WestHam!



🎙 @TheQuirkmeister pic.twitter.com/5NpB6LcsoV — Football on BT Sport (@btsportfootball) January 1, 2021

蘇錫克從開季至今踢足每一場英超，更在過去1個月射入4球，這些入球助球隊取得7分。不少Fantasy玩家對他推崇備至，不僅因為中場球員中，他的價錢低，得分卻高，相當「抵用」。司職防中，踢法卻相當進取，本季英超上陣17場已有31次攻門，平均每仗1.82次，且絕大部分都在禁區內攻門。

「Fantasy超值選」踢防中已入5球（按圖放大）

雖然今仗入球有點「波追人」味道，也要走對位才「有得執」，前仗對白禮頓的入球與今仗有點相似，同樣是對手改變方向後，他福至心靈「走啱位」而撞頂入網。蘇錫克其身高1.92米，頂上功夫不俗，爭奪高空球成功率極高。

英超第17輪直播賽程（按圖放大）：