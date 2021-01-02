足球熱話｜日本足球小將碎步12碼建功　重溫多年經典中伏例子

阿叔教落：「射12碼最忌唔助跑！」 射12碼，助跑方式千變萬化，近年出現般奴費南迪斯及佐真奴常用的「小跳步式」。「小碎步式」亦是興起的方法之一，惜卻有不少失敗例子，就如普巴及意大利的沙薩。 日本一名高中的「足球小將」，示範如何使用「小碎步式」助跑，在日本全國大賽中助跑超過10秒，最終一射中鵠，並助球隊晉級。

由去年除夕起舉行的第99屆日本全國高校足球大賽，埼玉縣的昌平高校與山口縣的高川學園在首圈對壘，高川學園一度領先兩球，昌平顯示永不放棄的精神，完場前連轟兩球追成平手，兩軍需要以互射12碼定勝負，最終昌平以8：7力克對手晉級。

小見洋太在日本全國高校大賽次圈，再度使出「小碎步式」12碼。（Twitter截圖/體育報知）

昌平高校有份操刀12碼的前鋒小見洋太，一射中鵠之餘，他的助跑方式亦成為網民熱話。小見洋太在峨眉月頂起步，以「小碎步」的方式助跑，節奏不疾不徐「密密腳」地步向12碼點，過程超過10秒，射出一個「上三路」的射球入網，完美示範「小碎步」如何入12碼。

小見超過10秒的「小碎步」，一旦普通人這樣做的話，未到12碼點已經腳軟，其實甚有難度。

If you thought Simone Zaza's penalty run-up was excessive, then you need to see Komi Ryota taking the mick at the All-Japan High School Championship. Imagine if he missed... pic.twitter.com/uB6cUiBcxm — Jack Kenmare (@jackkenmare_) January 1, 2021

昌平高校晉級次圈，今日（2日）與京都橘高校交手，昌平今仗再有12碼機會，小見洋太再有機會大展身手，「小碎步式」12碼再度建功，助球隊以兩球淨勝，再晉一級。

18歲的小見洋太原來甚有來頭，是U18的日本代表，並已經被日乙的新潟天鵝相中，今年夏天將會轉戰職業聯賽。

小見洋太今夏將加盟新潟天鵝。（Twitter截圖）

小見洋太這個「小碎步」射法以往似曾相識，但失敗例子居多，就如兩年多前曼聯的普巴以「慢碎步」的方式主射，可惜卻被愛華頓門將比克福特救出，幸好自己補中。另一個印象深刻的例子，就是2016年歐洲國家盃為意大利主射12碼的施蒙尼沙薩（Simone Zaza），步至12碼點起步一飛衝天，淪為笑柄。

普巴慢速助跑26步射失12碼 摩連奴讚有勇氣

沙薩2016年歐國盃主射片段：

說起過往「出事」的12碼，以挑射方式主射同樣容易「中伏」，效力富咸的盧卡文今季對韋斯咸時，在最後關頭處理的12碼，挑射直接落入法比安斯基的懷中。當然，本地球迷最有共鳴，當然是2015/16球季高級組銀牌4強，由當時效力南華的陳肇麒，互射12碼負責首輪，「一Chip」卻被葉鴻輝輕鬆接實。

富咸的盧卡文在今季對韋斯咸最後關頭12碼挑射「出事」。（資料圖片／Getty Images）

「陳七」輕鬆射12碼片段：

英超第17輪直播賽程（按圖放大）：

【同場加映：前鋒One club man中村憲剛】