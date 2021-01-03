【羽毛球】港隊出發戰泰國公開賽　日本隊驚爆主將染疫全員退賽

國際羽毛球聯會（BWF）本月在泰國連辦3場賽事，同屬「超級1000」大賽的YONEX泰國公開賽（1月12至17日）及TOYOTA泰國公開賽（1月19至24日），同時還有年終賽（1月27至31日）為2020賽季劃上句號。香港羽毛球代表隊亦派出7名運動員參加，今午已出發往曼谷。 然而，日本代表隊及馬來西亞代表隊先後有球員及教練染疫，當中「世界一哥」桃田賢斗亦在出發前檢測呈陽性，令日本全隊取消出發。

首站泰國公開賽將於1月12日展開，各支參賽代表多於今、明兩日出發，以應付隔離檢疫的要求，當中包括香港隊、戴資穎領軍的中華台北、有桃田賢斗回歸的日本及馬來西亞代表隊等。港隊今午已順利出發，中華台北隊亦已到埗，展開隔離。

然而原定分別於今日及明日出發的日本隊及馬來西亞隊，卻傳來壞消息。

香港派出7名運動員赴泰國，參加男單、女單及混雙賽事，名單包括（按圖觀看）：

桃田賢斗回歸戰撻Q 曾上跨年節目

日本《NHK》報道，日本羽毛球代表隊全員原定今日晚上由東京成田機場出發，前往曼谷參賽。然而，在成田機場的病毒檢測中，男單主將桃田賢斗的檢測呈陽性，日本羽毛球總會因而決定取消所有運動員的出發計劃，並會另覓方案練兵。

桃田賢斗自2020年1月贏得馬來西亞大師賽後，就因交通意外受傷而缺席比賽，加上疫情影響，已一年未出戰國際羽壇。桃田早前剛復出即在全日本錦標賽封王，本來為今次泰國行注入強心針、其國際賽回歸戰也令球迷期待，未料最終仍因「中招」無法成行。桃田早前曾亮相日本電視台的跨年節目，未知與他受感染有無關係。

桃田賢斗本應在泰國公開賽作個人國際賽復出戰，未料最終無法成行。（Getty Images）

馬來西亞羽毛球總會今日稍早亦發聲明，指總教練黄綜翰的新冠肺炎病毒檢測呈陽性，無法帶隊出戰泰國公開賽。聲明指出，黄綜翰正在自我隔離，同隊其餘39名球員及教練的檢測結果均為陰性，將按原定計劃於明日（4日）出發。

港隊已穩奪的東京奧運入場券：