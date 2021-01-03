【英超】曼聯復甦全靠買不成天價翼鋒？　蘇斯克查真正想要的是他

曼聯不驚不覺已追到跟英超榜首的利物浦同分，領隊蘇斯克查成功實現恩師費格遜的願望：曼聯強勢重返爭標行列。球隊實力增強，買對球員當然重要，不過紅魔鬼今季順風順水，成功避開不應該買的球員或許亦應記一功。 說的是幾乎半隻腳已踏進奧脫福的多蒙特翼鋒查頓辛祖，曼聯避過辛祖「一劫」，才可以將彈藥留給真正想買的球員，為重拾輝煌再邁進一大步。

曾幾何時，曼聯在後費Sir年代不斷出現一批幾乎轉會成功的「傳曼聯」球員，因為不同原因最終一眾球星沒有來投，球會戰績亦無復舊觀。

蘇斯克查2018年12月重返曼聯，由看守領隊到坐正之後，他任內球會買人眼光不錯，尤其是2020年1月引進般奴費南迪斯，球隊戰鬥力一步步提升。

原本曼聯計劃2020年夏天再斥高價買入查頓辛祖，提升前線實力，不過行政總裁活華特因新冠肺炎疫情球隊收入大減，拒絕付出多蒙特要求的1.08億英鎊轉會費。英國《每日郵報》指，曼聯內部相信買不到辛祖實在是「避過一顆子彈」。

曼聯又贏一仗，追至跟榜首利物浦同分。（Getty Images）

辛祖去不成曼聯，今季在多蒙特狀態低迷。（Getty Images）

曼聯「避過一顆子彈」

連續兩季持續勇態的辛祖，今季狀態突然大幅滑落，德甲11次上陣仍未開齋，多蒙特暫時只排在第六位，主帥法夫利（Lucien Favre）12月中被炒。

多蒙特體育總監索克（ Michael Zorc）曾聲稱，曼聯的轉會傳聞令辛祖分心而影響表現。曼聯買不到辛祖，英超聯賽依然可以僅憑得失球差屈居次席，據英國《鏡報》指出，如今曼聯管理層將重新考慮來季是否有需要引入辛祖。

慳到錢又有好成績，最開心的不止活華特，還有領隊蘇斯克查。

夏蘭特才是蘇斯克查最想引入的大牌前鋒。（Getty Images）

艾寧夏蘭特與蘇斯克查（按圖放大）：

+ 6 + 6 + 6

蘇B最想買入的是……

相較辛祖，蘇斯克查更想引入多蒙特另一鋒將艾寧夏蘭特（Erling ­Haaland）。事實上，一年前當夏蘭特離開薩爾斯堡時，蘇斯克查曾經出價希望從多蒙特手上搶走他。

夏蘭特早在效力莫迪年代，已是蘇斯克查親手培訓出來的子弟兵，夏蘭特一家亦跟蘇斯克查熟稔。可惜曼聯當時出手遲了一步，這個20歲小伙子在多蒙特32次上陣已攻入33球，西甲兩大班霸皇家馬德里和巴塞隆拿均盛傳對他虎視眈眈。

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艾寧夏蘭特的7大優點（按圖進入）

今年全球仍受環球疫情陰影籠罩，如果多蒙特仍企硬辛祖過億英鎊叫價，盛傳合約中附有明年底7000萬歐元解約條款的夏蘭特或更吸引。

可是曼聯想買入夏蘭特，就算傾掂數還要問過巴塞和皇馬，尤其銀河艦隊已計劃好未來以麥巴比和夏蘭特為重心。這還不止，夏蘭特的經理人，正正是麻煩多多的拉奧拿（Mino Raiola）。你或許記不起他的名字，不過他同時是曼聯中場大將保羅普巴的代表，近年屢次就普巴去留興風作浪。如果想要夏蘭特，曼聯必須要先過拉奧拿一關。

明年6月約滿的球壇巨星：（按圖放大）