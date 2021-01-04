【英足總盃】熱刺第3圈對手受疫情影響　名宿鄰居贊助最強越級戰

熱刺的英格蘭足總盃第3圈對手馬連（Marine，又譯海運聯），將於香港時間11日（周一）主場迎戰該支英超勁旅，但因疫情影響，無法讓球迷入場，更因而失去助。 這支英格蘭第8級聯賽球隊想盡辦法籌錢，終獲得名宿「鄰居」出手相助，讓他們不會因為對熱刺一戰變成血本無歸。

馬連駐紮於默西賽德郡克羅斯比鎮（Crosby），因為疫情問題未能在第3圈對熱刺的大戰，開放可容納3185人的球場讓球迷入場打氣。地區球隊失去重要的門票收入，更失去要了約7萬英鎊的贊助費。

馬連獲得加歷查出手相助。（Getty Images）

為了收復失地，馬連舉行抽獎，希望可以籌3萬英鎊，大獎為代替領隊Neil Young於一場熱身賽領軍的機會。馬連CEO James Leary表示3萬英鎊為球隊薪酬預算的25%，「對球會而言十分重要」。

加歷查名下的慈善機構出手拯救馬連。（Getty Images）

失去7萬鎊贊助對這支「辛組仔」仍有極大影響，幸近日得到「好心人」相助，住在克羅斯比附近的利物浦一代後衛加歷查，在第3圈賽事會以其慈善機構JC23基金的名義，贊助馬連的後備席及球員熱身時穿著的上衣。

由於利物浦市的疫情再度惡化，馬連亦要再次閉門作賽，收入大受影響。（Getty Images）

連贏8場得到鬥熱刺門票

馬連由外圍賽起，擊敗8支球隊殺入第3圈，得到硬撼英超勁旅之一熱刺的機會。他們於首圈加時後1：1賽和英乙球隊高車士打，互射12碼贏5：3，第2圈加時後1：0險勝第6級球隊哈雲特（Havant & Waterlooville）。

同場加映：【英超】曼城陣容不整照破車路士 半場16分鐘內連轟3球奠勝

英超第17輪戰果（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

《隊報》2020年最佳11人陣容：