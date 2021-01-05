體壇熱話｜板野友美與棒球手閃婚　日本健兒愛女星　體藝多姻緣

踏入新一年，日本體壇傳來好消息，日本職業棒球聯賽東京燕子隊投手高橋奎二，與前AKB48成員板野友美「閃婚」，二人分別透過社交網站以甜蜜合照證實了這消息。

現年29歲﹑前AKB48成員板野友美在個人社交網站公布重大消息，宣布與年輕6年﹑效力東京燕子隊的棒球手高橋奎二「閃婚」，「姊弟戀」修成正果。二人透過社交網站證實這消息，上載甜蜜合照及戴上婚戒的相片證實婚訊。

板野友美以一張甜蜜合照公布婚訊。（板野友美Instagram截圖）

根據日本傳媒透露，二人在2019年透過燕子隊隊友介紹下認識，並一拍即合，兩人以結婚作為交往的前題。板野友美今仗即將踏入30歲，如今決定步入人生另一階段。板野與高橋的人生大事，在兩名重量級人物見證下完成，分別是燕子隊的總教練高津臣吾及AKB48總監製秋元康任證婚人。

板野友美形容丈夫有男孩般天真誠實的性格，對方認真工作態度亦時刻激勵着她，希望將來能夠和對方長相廝守，「我認為夫妻是這個世界上最好的拍檔，從現在開始，我們將互相支持，共同成長。」

高橋本人的說法是：「她的笑容跟開朗好幾次拯救了我，我確信她會是我未來人生不可缺少的一部分。」

板野友美在踏入30歲前「閃婚」。（板野友美Instagram截圖）

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娶得美人歸，高橋奎二頓時人氣急升，效力日職棒東京燕子隊的高橋，司職投手，被視為日職棒其中一名明日之星，更有人戲稱他為「棒球界竹野內豐」，今季出賽10場，成績1勝3敗，防禦率3.94。左撇子的高橋投球速縱使不快，但被指直球威力十足，變化球亦不俗，是日職棒正在冒起的明日之星，如今更有板野友美當他的強大後盾，或能進一步突破自己。

現年23歲的高橋奎二是日職棒東京燕子隊的新晉投手。（高橋奎二Instagram截圖）

日本男運動員在國內甚有市場，過往不少例子與女明星結為夫婦，當中包括板野友美的前AKB隊員高城亞樹，2019年與柏雷素爾後衛高橋祐治奉子成婚，加上現時在西乙打滾的柴崎岳，與當紅女明星真野恵里菜結婚等，可見日本男子運動員相當吃香。

真野恵里菜與柴崎岳在2018年世界盃後完婚。（真野恵里菜Instagram截圖）

日本運動員與女明星結婚的例子：

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【同場加映：真野恵里菜靚靚圖輯】