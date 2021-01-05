【體育熱話】「李娜退出中國國籍」成微博熱搜　真相令人啼笑皆非

中國網球前「一姐」李娜突然再次成為網民爭相談論的熱門人物，原因是「李娜退出中國國籍」登上新浪微博熱搜話題，網民一傳十，十傳百，在討論區爭相談論。 由於傳聞中附有領事館證明文件，加上「娜姐」敢言形象深入民心，更易令人信以為真。及後中國領事館發聲明道出真相，網民在討論區的直率留言可圈可點。

事緣網上突然出然「李娜退出中國國籍」傳言，相關傳聞還附有中國駐釜山總領事館的證明文件，令事件「似層層」，周一（4日）登上微博熱搜。

不過中國駐釜山總領事館隨即發出聲明，證實這個「壞消息」只是一場誤會：「『李娜退出中國國籍』成為新浪微博熱搜話題，並附中國駐釜山總領事館2020年12月24日簽發的第462號領事證明，引發關注熱議。經查，該申請人證件使用姓名與知名運動員相同，其已在韓國結婚定居多年。」

一個跟李娜同名同姓女士的退籍文件，為何會被人上載廣傳，並引起今次風波？

「李娜退出中國國籍」成微博熱搜，只是誤會一場。（Getty Images）

「經中國駐釜山總領事館與申請人聯系核實，該領事證明圖片被盜用後上傳到微博炒作。」原來「李娜」的照片被盜用，才掀起今次風波。

網球名將李娜本人則表示已了解此事，並稱既然官方已經闢謠，就不想再有更多評論，「也沒有太多可以說的」。

相對而言，網民的留言則熱烈得多。

【「李娜退出中國國籍」網民精彩留言】（按圖放大）

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網民力撐個人自由

不少網民認為，轉國籍是個人自由，「李娜不能退國籍嗎？我還以為是個人自由呢！」「退國籍就退唄，法律也沒有規定不允許國民退國籍。」「這也是每個人的選擇，哪怕改國籍，我們也沒權利去指責。更何況她達到的高度，爭取的榮譽，都是我們該敬佩的。」

【人美心善的中國網球前一姐李娜】（按圖放大）

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另有人怪責一班「酸民」平時對李娜諸多批評，「你們都這樣攻擊別人，別人怪不得改國籍」，亦有人說「要鼓勵移民，未來世界是我們華人的」。也有似乎十分了解她的球迷，「作為一名網球迷，說實話一路上看着娜姐過來就知道娜姐一定不會改國籍。」就算最終只是誤會一場，相關討論仍相當有意思。

現年38歲的李娜，絕對是中國網球壇歷來最成功球手。她分別在2011年法網及2014年澳網奪走女單冠軍，成為首個奪得大滿貫冠軍的亞洲球手。可惜自澳網奪冠後受傷患困擾，終決定在2014年9月退役。

至於中國駐釜山總領事館對別有用心人士非法盜用個人法律文件並在網上傳播炒作的行徑予以譴責，鄭重提醒領區中國公民務必保護好個人法律文件，防止隱私信息泄露可能帶來的風險。