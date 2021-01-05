【足球轉會】阿仙奴2700萬鎊小將外借尼斯　評價極高卻苦無機會

阿仙奴去年以2700萬英鎊收購法國後衛威廉沙列巴（William Saliba），此子獲得評價頗高，卻一直沒有出場機會，近日被外借到法甲球隊尼斯，技術總監伊度（Edu）指再次借出沙列巴希望他可以得到更多上陣機會，又指肯定該名法國小將「阿仙奴生涯將一片光明」。

沙列巴被不少外國傳媒認為是明日之星，2019年以2700萬英鎊從聖伊天轉投阿仙奴，被「兵工廠」即時借回聖伊天。

一季過後，這名19歲小將回到阿仙奴未能於一隊找到一席位，英格蘭傳媒曾於12月傳出，「沙列巴於阿迪達麾下沒有未來」，更曾傳出阿仙奴或會將他出售。阿迪達早已想再將他外借，只是疫情關係沒有球隊願意接手而已。

沙列巴今年曾於英格蘭錦標賽出場。（Getty Images）

沙列巴仍未曾於一隊出場。（Getty Images）

1月轉會窗重開出現了轉機，尼斯中堅丹迪受傷，正是用人之時，沙列巴再次回到法甲，將會效力尼斯到季尾，據報尼斯會支付沙列巴全數薪酬。

阿仙奴技術總監伊度於會方聲明中表示，外借沙列巴的用意是讓他有更多上陣時間，又呼籲外界對這名年青球員要有耐心：「沙列巴是個天賦極高又有才華的球員，我們有信心他的阿仙奴生涯一片光明，但一定要記住他只得19歲，前路仍十分漫長。」

阿迪達表示沙列巴需要一年時間過渡期，但英格蘭傳媒曾認為沙列巴在他麾下難有機會。（Getty Images）

伊度又指將會密切關注這名法國年青球員，期望他可於法甲好有表現。阿迪達去年11月曾表示2019年購入沙列巴，決定將他借回聖伊天，是認為他需要一年過渡時間，卻因為新冠肺炎疫情而未有完成過渡期，再加上球隊現時中堅太多，需要「痛苦地」借走這名具潛力的新星。

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