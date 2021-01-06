【新冠肺炎】英超上周確診人數創紀錄新高　祖雲達斯兩主將染疫

在歐美球壇，新冠肺炎疫情惡化，英超上周的確診人數創新高，單周有40人對測試呈陽性反應，其中曼城、富咸及錫菲聯都有人中招。意甲方面，祖雲達斯的阿歷士辛度及古達度先後染疫，但他們今晚對AC米蘭的比賽相信會如期舉行。去年曾效熱刺女足的美國國腳阿歷絲摩根亦在社交網站宣布，確診新冠肺炎。

英超每周都為職球員檢測新冠肺炎，上周（12月28日至1月3日）確診數字創新高，在2295個樣本當中，有40人確診，比之前一星期的18宗大幅上升。

【近期染疫球員】

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近期的英超比賽亦受到影響，例如曼城在基爾獲加及加比爾捷西斯確診後，對愛華頓的比賽延期，其後曼城再有艾達臣摩拉斯、艾利加西亞、費倫托利斯及湯米杜爾確診。除了男足外，曼城的女足亦有4名球員確診。

富咸近期亦有多人染疫，對熱刺及般尼的比賽都要延期。錫菲聯亦有多人中招，但上輪對水晶宮的比賽沒有延期。

意甲方面，祖雲達斯接連有球員染疫，周一先有阿歷士辛度確診，周二再到古達度中招，兩日內兩名邊路球員需要隔離。不過，當地時間今晚舉行的意甲比賽，祖雲達斯作客AC米蘭相信會如期舉行。

美國女足國腳阿歷絲摩根周二在社交網站宣布，在加州度假期間，染上新冠肺炎。她表示，她及家人的精神很好，康復理想，她會遵從防疫指引，待身體痊癒及隔離期完結後，才會到美國女足國家隊的集訓營報到。31歲的阿歷絲摩根去年到英國的熱刺女足效力，今年回到美國落班。

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