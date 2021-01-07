【法甲】比斯特門將大腳解圍自製險象　「好拍檔」現身救駕保不失

現今足球，守門員不再是單單大腳解圍，處理隊友回傳時，講求一定的腳下功夫。法甲球隊比斯特門將拿辛紐亞示範了基本功不夠好，後果可以很嚴重。 拿辛紐亞自製險象，幸好有他的「好拍檔」救他一命，球隊最終兩球擊敗尼斯。

法甲中游大戰，由比斯特（Brest）主場迎戰尼斯，後者自前主帥韋拉被解僱後，表現未見好轉，今輪前5仗僅勝一場。

比斯特戰至上半場中段，先由穆尼爾（Steve Mounie）門前「執死雞」建功，23分鐘先開紀錄。尼斯的盧湯巴回傳乏力，主隊箭頭漢洛雷特（Franck Honorat）伺機衝前搶去皮球，並推過門將射入空門，28分鐘再建一功，5分鐘內連入兩球。

比斯特前鋒穆尼爾「執死雞」先開紀錄。（比斯特Twitter截圖）

比斯特上半場5分鐘入兩球，主場擊敗尼斯。（比斯特Twitter截圖）

尼斯在落後兩後下亦有機會追平，這個機會卻不是由尼斯球員製造，而是比斯特的門將拿辛紐亞（Gautier Larsonneur）自製險象。

當時隊友回傳予拿辛紐亞，該名比斯特門將欲修正皮球的方向，第一腳卻控得非常麻麻，皮球滾向底線之際，拿辛紐亞又不願輸角球，情急下只好大腳解圍，他希望踢出橫邊界外，但與理想不似如期。

拿辛紐亞自製險象逐格睇（按圖放大）

拿辛紐亞倒地前大腳解圍，皮球向龍門方向直飛，恰巧中楣底再中柱彈出，尼斯球員在禁區內未能立即起腳射空門，在比斯特守衛的力迫下起腳，射門軟弱無力，拿辛紐亞及時回身沒收皮球。

定一定神，才發現如此驚險，拿辛紐亞不禁笑出來，又一次證明了門將腳下功夫的重要，否則後果可以很嚴重。

最終比斯特兩球淨勝尼斯，以26分暫列第10位；尼斯則以22分排第13位。

拿辛紐亞解圍自製險象，幸得「好拍檔」門柱幫幫手。（影片截圖）

#Brest Goalkeeper Almost Scores One Of The Most Bizarre Own Goals In #Football History



Gautier #Larsonneur had a crazy moment in the 2-0 win over Nice this evening😲🤔 pic.twitter.com/sLSAfZDGfC — FOLLOW 4 GOALS (@FollowForGoals) January 6, 2021

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