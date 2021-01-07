東京奧運｜運動員接種疫苗惹「插隊」風波　染疫與禁藥風險二揀一

世紀疫情未有緩和跡象，國際奧運委員會（簡稱：國際奧委會或IOC）元老級成員Dick Pound表示，參加奧運的運動員應當優先接種新冠疫苗，才能避免東京奧運會被取消。英國奧委會主席Andy Anson則唱反調，認為不應讓運動員「插隊」優先接種疫苗。

日本在昨日（6日）新增6004宗確診，是疫情爆發以來首度單日新增逾6000例；病毒變種後，健康危機更為惡化，新病毒被認為具有高達70%的傳染性，奧運會東道主日本是發現新變種病毒的國家之一，令奧運重新倒數200天後能否如期舉行再現暗湧。

日本單日確診人數再上新高，令東京奧運再現暗湧。（Getty Images）

國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）鼓勵東京奧運參賽者接種，稱將資助相關費用，但強調這不是參賽硬性規定。運動員為保健康難免考慮接種疫苗，Dick Pound相信只要運動員提前接種，奧運會就仍能舉行。

IOC也正在考慮協助那些不具備接種條件的運動員，在今夏之前接種。然而，優先讓運動員接種疫苗的做法，引起公眾及英國奧委會的爭議。

IOC主席巴赫（Thomas Bach）鼓勵東京奧運參賽者接種，稱將資助相關費用。（GettyImages）

英奧委唱反調：應以急需人士優先

英國奧委會主席Andy Anson坦言疫苗應以最急需的人為優先，包括前線工作者、老人以及弱勢人士，「當然希望運動員能在東京奧運來臨前能夠接種，但不會以犧牲老年人和弱勢人群為代價。」

Pound則在接受《Sky Sports》訪問時否認運動員「插隊」注射疫苗會受到公眾抨擊：「在加拿大，我們可能有300至400名運動員，從幾百萬人中取出300、400個疫苗，以便令加拿大選手參加一個有地位、高水平的國際賽事，我不認為有任何公眾會對此強烈反對。」他強調：「這是每個國家的決定，即使會有人說他們是『插隊』，我認為這是最現實的做法。」

奧委會鼓勵參加奧運的運動員優先接種，否認會被公眾批評「插隊」。（GettyImages）

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：

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運動員憂誤觸反禁藥規則

事實上，運動員接種疫苗引起不少疑慮，除了「插隊」受抨擊外，也惹來會否誤觸世界反禁藥組織（WADA）規則的質疑。雖然WADA籲運動員毋須過分擔心，但仍未能消除運動員的憂慮，選手無奈要在染疫和違規的風險之間二擇一。

WADA上月表示會與生產商保持溝通，保證疫苗「極不可能」導致違規，但又稱成分未明，令運動員對疫苗接種感到不安。WADA曾警告運動員勿乘機違規，而屢次犯禁的俄羅斯則在去年8月註冊了全球首支疫苗，WADA直言會徹底檢驗該款疫苗，以確保不會擾亂興奮劑測試結果。

疫苗成分未明，選手無奈要在染疫和違規的風險之間二擇一。（GettyImages）

東京奧運將於今年7月23日揭幕，奧運會和殘奧會的規模龐大，估計會有1.54萬名運動員參與賽事，更有大量教練、裁判、贊助商、媒體人員入境。不少日本民眾憂慮舉行東京奧運或會增加日本爆發新一波疫情風險。

日本至今疫情仍然嚴峻，首相菅義偉在周二（5日）宣布，日本首都圈進入緊急狀態，新冠肺炎疫情形勢不容樂觀。IOC正在為東京奧運可能出現的情況準備預案，不排除閉門進行比賽的可能。

日本新冠肺炎疫情形勢不容樂觀，IOC不排除閉門進行比賽的可能性。（GettyImages）

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